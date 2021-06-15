Без интернета, супермаркетов и зарплаты. Вождь африканского племени рассказал, в чем смысл жизни

Ответы вождя племени Хадза из Танзании на глубокие и неоднозначные вопросы оказались предельно просты.

Морской биолог и тревел-блогер Майк Кори побывал в гостях у африканского племени охотников-собирателей Хадза, которое живет в Танзании. Путешественник смог поохотится с племенем на бабуинов, а также пообщаться с вождем племени Хадза.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Прямо перед набегом на лагерь бабуинов я воспользовался минутой тишины, чтобы задать Солоко, вождю племени, некоторые из самых глубоких вопросов", – пишет Кори в описании под видео на YouTube.

В первую очередь, блогер решил узнать у вождя, что самое важное для него в жизни, ответ оказался предельно простым:

"Мясо, мед, кукурузная каша, охота на бабуинов, антилоп и зебр", – отметил Солоко.

Также тревел-блогер решил выяснить мнение вождя о том, что по его мнению, происходит когда люди умирают.

"Когда кто-то умирает, мы оставляем его глубоко в пещере и уходим", – отвечает вождь.

Вождь племени Хадза также поделился своими воспоминаниями о самом счастливом дне в его жизни. По его словам, все в племени счастливы, когда "достают мед и мясо".

"Если у нас есть мед, мясо и вода, тогда все мы счастливы", – подчеркнул Солоко.

Также члены племени добавили, что хоронят своих умерших в маленьких ямах в пещерах, тогда их "тела уходят к солнцу". В рамках ритуала племя убивает большое животное и отмечает смерть соплеменников. В кожу убитого животного заворачиваются тела усопших, что также является частью ритуала погребения.

"Мы верим, что так усопшие уходят к солнцу, но что происходит на самом деле мы не знаем. Когда мы убиваем животного и провожаем умершего, мы желаем ему удачи. Если у человека были проблемы при жизни, мы молимся за него. Но мы не знаем, уходят ли умершие на самом деле в рай или нет", – говорят в племени.

Также Хадза верят в то, что усопшие после смерти встречаются со своими предками.

Блогер Майк Кори задал вопрос Солоко о том, какой его самый большой страх, на что вождь ответил кратко: "львы и большие слоны". По словам Солоко, одна из ядовитых змей "Черная мамба" уже его кусала, и показал отметины от ее клыков на руке.

Солоко и его одноплеменник поделились и своими предпочтениями в еде, они говорят, что все мясо – это мясо, которое можно съесть. А вот от городской еды соплеменники не в восторге. "Эта еда не слишком вкусная", поделились своими впечатлениями охотники.