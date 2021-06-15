Без інтернету, супермаркетів і зарплати. Вождь африканського племені розповів, у чому сенс життя

Відповіді вождя племені Хадза з Танзанії на глибокі і неоднозначні питання виявилися гранично простими.

Морський біолог і тревел-блогер Майк Корі побував у гостях в африканського племені мисливців-збирачів Хадза, яке живе в Танзанії. Мандрівник зміг пополювати з племенем на бабуїнів, а також поспілкуватися з вождем племені Хадзою.

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"Прямо перед набігом на табір бабуїнів я скористався хвилиною тиші, щоб поставити Солоко, вождю племені, деякі з найглибших питань", — пише Корі в описі під відео на YouTube.

У першу чергу, блогер вирішив дізнатися у вождя, що найважливіше для нього в житті, відповідь виявилася гранично простою:

"Мʼясо, мед, кукурудзяна каша, полювання на бабуїнів, антилоп і зебр", — зазначив Солоко.

Також тревел-блогер вирішив зʼясувати думку вождя про те, що, на його думку, відбувається, коли люди вмирають.

"Коли хтось помирає, ми залишаємо його глибоко в печері і йдемо", — відповідає вождь.

Вождь племені Хадза також поділився своїми спогадами про найщасливіший день у його житті. За його словами, усі в племені щасливі, коли "дістають мед і мʼясо".

"Якщо в нас є мед, мʼясо і вода, тоді всі ми щасливі", — підкреслив Солокія.

Також члени племені додали, що ховають своїх померлих у маленьких ямах у печерах, тоді їхні "тіла йдуть до сонця". У рамках ритуалу племʼя вбиває велику тварину і святкує смерть одноплемінників. У шкіру вбитої тварини загортаються тіла покійних, що також є частиною ритуалу поховання.

"Ми віримо, що так покійні йдуть до сонця, але, що відбувається насправді, ми не знаємо. Коли ми вбиваємо тварину і проводжаємо померлого, ми бажаємо йому удачі. Якщо в людини були проблеми при житті, ми молимося за неї. Але ми не знаємо, чи йдуть померлі насправді в рай", — говорять у племені.

Також Хадза вірять у те, що померлі після смерті зустрічаються зі своїми предками.

Блогер Майк Корі поставив запитання Солоко про те, який його найбільший страх, на що вождь відповів коротко: "леви і великі слони". За словами Солоко, одна з отруйних змій "Чорна мамба" вже його кусала, і показав відмітини від її ікол на руці.

Солоко та його одноплемінники поділилися і своїми перевагами в їжі, вони кажуть, що все мʼясо — це мʼясо, яке можна зʼїсти. А ось від міської їжі одноплемінники не в захваті. "Ця їжа не дуже смачна", поділилися своїми враженнями мисливці.