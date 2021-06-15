Укусы круглый год. Из-за изменения климата комары будут надоедать даже зимой, – ученые

Распространяющие болезни насекомые могут однажды стать круглогодичной проблемой.

Согласно новому исследованию Университета Флориды, в местах, находящихся на переднем крае изменения климата, комары могут однажды стать проблемой не только летом, но и зимой, сообщает Phys.org

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"В тропических регионах комары активны круглый год, но это не относится к остальному миру. За пределами тропиков зимние температуры заставляют комаров впадать в спячку, называемую диапаузой. Мы называем комаров "ограниченные холодом", потому что их активность ограничена более низкими температурами", — говорит Бретт Шефферс из Университета Флориды.

"Однако с изменением климата мы ожидаем, что лето станет длиннее, а зима станет короче и теплее. Как это отразится на ограниченных холодом комарах? Как они отреагируют?", — говорит Шефферс.

Чтобы ответить на эти вопросы, авторы исследования провели эксперименты с комарами, собранными в Гейнсвилле и его окрестностях, городе на севере Центральной Флориды, на границе между субтропическим и умеренным климатом.

Исследователи сравнили, как комары, собранные в разные периоды года, реагируют на изменения температуры.

"Мы обнаружили, что комары могут выдерживать разный диапазон температур в разное время года", — говорит Шефферс.

Исследователи обнаружили, что весной, когда ночные температуры все еще низкие, а дневные температуры становятся выше, комары могут переносить более широкий диапазон температур. С приходом лета, когда дневные температуры выше, этот диапазон сужается. Осенью, когда температура начинает снижаться, диапазон снова расширяется, говорит Шефферс.

"Это говорит о том, что, поскольку изменение климата делает нашу осень и зиму теплее, комары в регионах с более умеренным климатом хорошо подготовлены к активности в это время", — говорит ученый.

"Наши исследования показывают, что для лучшего понимания того, насколько хорошо популяции и виды могут переносить текущее изменение климата, нам необходимо измерять тепловую реакцию видов в разное время года", — сказал Брунно Оливейра из Калифорнийского университета в Дэвисе.

Для своего эксперимента исследователи собрали комаров в более чем 70 местах вокруг Гейнсвилля.

Ученые заманили комаров специальными ловушками, которые выделяют углекислый газ, тот же газ, который люди и животные выдыхают, когда дышат. Для комара сильный запах углекислого газа означает, что поблизости есть еда.

С помощью этих ловушек исследователи поймали более 28 000 комаров 18 видов. Из этой коллекции ученые отобрали около 1000 комаров для тестирования в лаборатории.

Каждого комара помещали в стеклянную емкость, которую затем помещали в водный резервуар. Исследователи изменяли температуру воды, увеличивая или уменьшая температуру внутри емкостей. Ученые наблюдали за активностью каждого комара, отмечая, когда комары становятся неактивными. Это был сигнал, что достигнут либо верхний, либо нижний предел температуры.

Ученые говорят, что они еще не знают, что позволяет комарам приспосабливаться к быстрым изменениям температуры.

"Многие люди не осознают, как быстро естественный отбор может повлиять на живущих недолго животных", — говорит Дэниел Хан из Университета Флориды. "Являются ли наблюдаемые нами изменения в тепловых свойствах комаров результатом быстрого естественного отбора в разные сезоны, или примером сезонной пластичности, так же, как собака меняет шерсть, или сочетанием того и другого, — это то, над чем мы сейчас работаем".

Ученые говорят, что результаты этого исследования могут помочь людям лучше подготовиться к последствиям изменения климата, поскольку они связаны с комарами, которые распространяют болезни, поражающие людей и животных.

"Чем выше активность комаров, тем выше риск распространения болезней. Знание о том, что комары будут более активны большую часть года, может предоставить информацию о том, как нам готовиться к изменению климата", — говорит Шефферс.