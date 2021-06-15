Укуси цілий рік. Через зміни клімату комарі будуть набридати навіть узимку, — учені

Комахи, що поширюють хвороби, можуть одного дня стати цілорічною проблемою.

Згідно з новим дослідженням Університету Флориди, у місцях, що розташовані на передньому краї зміни клімату, комарі можуть одного дня стати проблемою не тільки влітку, а й узимку, повідомляє Phys.org

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"У тропічних регіонах комарі активні цілий рік, але це не відноситься до решти світу. За межами тропіків зимові температури змушують комарів впадати в сплячку, звану діапаузою. Ми називаємо комарів "обмежені холодом", тому що їхня активність обмежена більш низькими температурами", — говорить Бретт Шефферс з Університету Флориди.

"Однак зі зміною клімату ми очікуємо, що літо стане довшим, а зима стане коротшою і теплішою. Як це відіб'ється на обмежених холодом комарів? Як вони відреагують?", — каже Шефферс.

Щоб відповісти на ці питання, автори дослідження провели експерименти з комарами, зібраними в Гейнсвіллі та його околицях, місті на півночі Центральної Флориди, на кордоні між субтропічним і помірним кліматом.

Дослідники порівняли, як комарі, зібрані в різні періоди року, реагують на зміни температури.

"Ми виявили, що комарі можуть витримувати різний діапазон температур у різні пори року", — говорить Шефферс.

Дослідники виявили, що навесні, коли нічні температури все ще низькі, а денні температури стають вищими, комарі можуть переносити більш широкий діапазон температур. З приходом літа, коли денні температури вищі, цей діапазон звужується. Восени, коли температура починає знижуватися, діапазон знову розширюється, каже Шефферс.

"Це говорить про те, що, оскільки зміна клімату робить нашу осінь і зиму теплішими, комарі в регіонах з більш помірним кліматом добре підготовлені до активності в цей час", — говорить учений.

"Наші дослідження показують, що для кращого розуміння того, наскільки добре популяції і види можуть переносити поточну зміну клімату, нам необхідно вимірювати теплову реакцію видів у різні пори року", — сказав Брунно Олівейра з Каліфорнійського університету в Девісі.

Для свого експерименту дослідники зібрали комарів у понад 70 містах навколо Гейнсвілла.

Учені заманили комарів спеціальними пастками, які виділяють вуглекислий газ, той же газ, який люди і тварини видихають, коли дихають. Для комара сильний запах вуглекислого газу означає, що поблизу є їжа.

За допомогою цих пасток дослідники зловили понад 28 000 комарів 18 видів. З цієї колекції вчені відібрали близько 1000 комарів для тестування в лабораторії.

Кожного комара поміщали в скляну ємність, яку потім поміщали у водний резервуар. Дослідники змінювали температуру води, збільшуючи або зменшуючи температуру всередині ємностей. Учені спостерігали за активністю кожного комара, зазначаючи, коли комарі стають неактивними. Це був сигнал, що досягнута або верхня, або нижня межа температури.

Учені говорять, що вони ще не знають, що дозволяє комарам пристосовуватися до швидких змін температури.

"Багато людей не усвідомлюють, як швидко природний відбір може вплинути на тварин, що живуть недовго", — каже Деніел Хан з Університету Флориди. "Чи є спостережувані нами зміни в теплових властивостях комарів результатом швидкого природного відбору в різні сезони, або прикладом сезонної пластичності, так само, як собака змінює шерсть, або поєднанням того й іншого, — це те, над чим ми наразі працюємо".

Учені кажуть, що результати цього дослідження можуть допомогти людям краще підготуватися до наслідків зміни клімату, оскільки вони пов'язані з комарами, які поширюють хвороби, що вражають людей і тварин.

"Чим вища активність комарів, тим вищий ризик поширення хвороб. Знання про те, що комарі будуть більш активні більшу частину року, може надати інформацію про те, як нам готуватися до зміни клімату", — говорить Шефферс.