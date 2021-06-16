Древний и безграничный разум. Ученые считают, что Вселенная обладает собственным сознанием

Исследователи выдвинули новую теорию, которая находится на стыке философии и квантовой физики.

Что такое сознание?

Базовое определение сознания оставляет без ответа множество вопросов. В Оксфордском словаре психологии говорится, что сознание – это нормальное психическое состояние бодрствования человека, характеризующееся восприятием, мыслями, чувствами, осознанием внешнего мира и самосознанием у людей, пишет Popular Mechanics.

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Иными словами, у исследователей до сих пор нет единой теории, что такое сознание. Также неизвестно откуда оно берется и из чего состоит.

Пробел в этих знаниях приводит к тому, что невозможно дать однозначный ответ на то, имеют ли сознание другие организмы и даже неодушевленные предметы. Можно представить, например, что кошки и собаки обладают некоторой степенью сознания, потому что мы видим выражение их лиц и то, как они принимают решения. Но невозможно доказать, что у скал, океана или ночного неба нет сознания, только лишь потому что люди никогда не наблюдали за ними с такой стороны.

Именно здесь вступает в игру философская позиция, называемая панпсихизмом, пишет один из авторов журнала All About Space Дэвид Крукс.

"Такое утверждение предполагает, что сознание присуще даже мельчайшим частицам материи, иными словами, фундаментальные строительные блоки реальности имеют сознательный опыт. В таком случае, сознание можно найти повсюду во вселенной", – отмечает Крукс.

Здесь также вступает в игру и физика. Некоторые ученые утверждают, что сознание состоит из микромасштабных событий квантовой физики, которые порождают в человеческом мозге сознательные мысли.

Загадка свободы воли

Один из ведущих умов физики, лауреат Нобелевской премии 2020 года и пионер в исследовании черных дыр Роджер Пенроуз много писал о квантовой механике как предполагаемом носителе сознания. В 1989 году он написал книгу под названием "Новый ум короля", в которой утверждал, что "человеческое сознание не является алгоритмическим, а продуктом квантовых эффектов".

Что же означает "алгоритмическое" сознание человека? Алгоритм – это просто серия предсказуемых шагов для достижения конечного результата, и в философии эта идея играет большую роль в вопросах свободы воли и детерминизма.

Неужели человеческий мозг вырабатывает математические процессы, которые можно предсказать заранее? Или происходит нечто неизведанное, что дает людям истинную свободу воли, то есть способность принимать осмысленные решения, влияющие на жизнь в целом?

Философия изучает свободу воли уже на протяжении многих столетий. Но параллели с физикой намного новее. И утверждения Пенроуза, что сознание не является строго причинным, потому что на самом крошечном уровне связно с непредсказуемыми квантовыми явлениями, не соответствует классической физике.

Ответы на подобные вопросы важны, потому что они могут изменить понимание вселенной. Например, наличие или отсутствие у людей свободы воли имеет огромное моральное значение. Как наказывать преступников, которые не могли поступить иначе, потому что не имели свободы выбора?

Сознание повсюду

В физике ученые могут узнать ключевые ответы, изучая сознание как квантовый эффект. Именно этим занимаются математик-теоретик из Мюнхенского центра математической философии Иоганнес Кляйнер и Шон Талл из Оксфордского университета.

Кляйнер и Талл следуют теории Пенроуза, который считал, что микропроцессы человеческого мозга можно использовать для моделирования вещей, касающихся всей вселенной. Получившаяся в результате теория называется Интегрированной теорией информации (IIT) и представляет собой абстрактную, "в высшей степени математическую" форму философии.

Согласно IIT, сознание присутствует повсюду, но оно накапливается лишь там, где нужно соединить вместе различные связанные системы. Это означает, что человеческое тело забито множеством систем, которые должны взаимодействовать друг с другом, поэтому там содержится много сознания, и его объемы можно вычислить.

Но все же революционная особенность теории IIT не связана с человеческим мозгом. Теория утверждает, что сознание вовсе не биологическое, а просто величина (в теории IIT сознание измеряется в "фи"), которую можно вычислить.

Если в человеческом мозгу почти бесчисленное множество взаимосвязанных систем, то вся Вселенная должна иметь практически бесконечное количество таких систем. И если именно там накапливается сознание, то Вселенная будет иметь такого же масштаба сознание.

"Теория состоит из очень сложного алгоритма, который в применении к подробному математическому описанию физической системы дает информацию о том, является ли система сознательной или нет, и что она осознает. Если где-то в космосе плавает изолированная пара частиц, у них будет рудиментарная форма сознания, если они будут взаимодействовать между собой", – говорит Кляйнер.

Кляйнер и Талл работают над превращением теории в тот самый сложный математический алгоритм, чтобы вывести стандарт, который затем можно использовать для вычисления того, как работает сознание.

Стоит подумать о классическом философском комментарии: " Я мыслю, следовательно, я существую", а затем представьте, что ученые превращают это в работоспособную формулу, которая дает конкретный ответ: "Я есть".

Следующий шаг – вычисление, а затем решение моральных вопросов, если у Вселенной действительно будет собственное сознание.