Древній і безмежний розум. Учені вважають, що Всесвіт має власну свідомість

Дослідники висунули нову теорію, яка перебуває на стику філософії та квантової фізики.

Що таке свідомість?

Базове визначення свідомості залишає без відповіді безліч питань. В Оксфордському словнику психології говориться, що свідомість — це нормальний психічний стан неспання людини, що характеризується сприйняттям, думками, почуттями, усвідомленням зовнішнього світу і самосвідомістю в людей, пише Popular Mechanics.

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Іншими словами, у дослідників досі немає єдиної теорії, що таке свідомість. Також невідомо, звідки вона береться і з чого складається.

Пропуск у цих знаннях призводить до того, що неможливо дати однозначну відповідь на те, чи мають свідомість інші організми і навіть неживі предмети. Можна уявити, наприклад, що кішки і собаки мають деякого ступеню свідомість, тому що ми бачимо вираз їхніх облич і те, як вони приймають рішення. Але неможливо довести, що біля скель, океану або нічного неба немає свідомості, тільки лише тому, що люди ніколи не спостерігали за ними з такого боку.

Саме тут вступає в гру філософська позиція, яка називається Панпсихізм, пише один з авторів журналу All About Space Девід Крукс.

"Таке твердження припускає, що свідомість властива навіть найдрібнішим частинкам матерії, іншими словами, фундаментальні будівельні блоки реальності мають свідомий досвід. У такому випадку, свідомість можна знайти всюди у всесвіті", — зазначає Крукс.

Тут також вступає в гру і фізика. Деякі вчені стверджують, що свідомість складається з мікромасштабних подій квантової фізики, які породжують у людському мозку свідомі думки.

Загадка свободи волі

Один з провідних умів фізики, лауреат Нобелівської премії 2020 року і піонер у дослідженні чорних дір Роджер Пенроуз багато писав про квантову механіку як передбачуваного носія свідомості. У 1989 році він написав книгу під назвою "Новий розум короля", у якій стверджував, що "людська свідомість не є алгоритмічною, а є продуктом квантових ефектів".

Що ж означає "алгоритмічна" свідомість людини? Алгоритм — це просто серія передбачуваних кроків для досягнення кінцевого результату, і у філософії ця ідея відіграє велику роль у питаннях свободи волі і детермінізму.

Невже людський мозок виробляє математичні процеси, які можна передбачити заздалегідь? Або відбувається щось незвідане, що дає людям справжню свободу волі, тобто здатність приймати осмислені рішення, що впливають на життя в цілому?

Філософія вивчає свободу волі вже протягом багатьох століть. Але паралелі з фізикою набагато новіші. І твердження Пенроуза, що свідомість не є суто причинною, тому що на найбільш крихітному рівні пов'язана з непередбачуваними квантовими явищами, що не відповідають класичній фізиці.

Відповіді на подібні питання важливі, тому що вони можуть змінити розуміння всесвіту. Наприклад, наявність або відсутність у людей свободи волі має величезне моральне значення. Як карати злочинців, які не могли вчинити інакше, тому що не мали свободи вибору?

Свідомість всюди

У фізиці вчені можуть дізнатися ключові відповіді, вивчаючи свідомість як квантовий ефект. Саме цим займаються математик-теоретик з Мюнхенського центру математичної філософії Йоганнес Кляйнер і Шон Талл з Оксфордського університету.

Кляйнер і Талл наслідують теорію Пенроуза, який вважав, що мікропроцеси людського мозку можна використовувати для моделювання речей, що стосуються всього всесвіту. Отримана в результаті теорія називається Інтегрованою теорією інформації (IIT) і являє собою абстрактну, "надзвичайно математичну" форму філософії.

Згідно з IIT, свідомість є всюди, але вона накопичується лише там, де потрібно з'єднати разом різні пов'язані системи. Це означає, що людське тіло забите безліччю систем, які повинні взаємодіяти одне з одним, тому там міститься багато свідомості, і її обсяги можна обчислити.

Але все ж революційна особливість теорії IIT не пов'язана з людським мозком. Теорія стверджує, що свідомість зовсім не біологічна, а просто величина (у теорії IIT свідомість вимірюється у "фі"), яку можна обчислити.

Якщо в людському мозку майже незліченна безліч взаємопов'язаних систем, то весь Всесвіт повинен мати практично нескінченну кількість таких систем. І якщо саме там накопичується свідомість, то Всесвіт буде мати такого ж масштабу свідомість.

"Теорія складається з дуже складного алгоритму, який у застосуванні до докладного математичного опису фізичної системи дає інформацію про те, чи є система свідомою чи ні, і що вона усвідомлює. Якщо десь у космосі плаває ізольована пара частинок, у них буде рудиментарна форма свідомості, якщо вони будуть взаємодіяти між собою", — каже Кляйнер.

Кляйнер і Талл працюють над перетворенням теорії в той складний математичний алгоритм, щоб вивести стандарт, який потім можна використовувати для обчислення того, як працює свідомість.

Варто подумати про класичний філософський коментар: "Я мислю, отже, я існую", а потім уявіть, що вчені перетворюють це на працездатну формулу, яка дає однозначну відповідь: "Я є".

Наступний крок — обчислення, а потім вирішення моральних питань, якщо у Всесвіту дійсно буде власна свідомість.