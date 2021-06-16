Пассажир самолета снял потрясающее видео запуска космической ракеты Atlas V (видео)

Американец через иллюминатор "Боинга" снял на смартфон запуск ракеты Atlas V с мыса Канаверал.

“Мой самолет летел над мысом Канаверал во время запуска Atlas V", — написал в Твиттере пассажир авиакомпании Delta Энди Лин. Он добавил короткое видео, на котором видно как ракета производства американской группы United Launch Alliance (ULA) благополучно стартует с мыса Канаверал во Флориде, сообщает Space.com

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Видео, записанное на смартфон, включает в себя объявление экипажа, в котором пассажирам советуют выглянуть с правой стороны самолета, чтобы увидеть текущий запуск. Энди Лин летел рейсом 644 компании Delta, на самолете Boeing 737-900 из международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке в Канкун, Мексика.

Это была чистая случайность, что ракета Atlas V взлетела, когда самолет пролетел над побережьем Флориды. Еще больше повезло пассажирам Delta в том плане, что запуск был отложен на день из-за проблем с системой жидкого кислорода ракеты.

Пассажир самолета стал свидетелем запуска ракеты Atlas V, которая вывела на орбиту спутник предупреждения о ракетном нападении для Космических сил США под названием SBIRS Geo-5.

"Капитан объявил о запуске примерно за четыре минуты до того, как он произошел", — говорит Лин, вспоминая о неожиданном дополнении к своему отпуску. "Стюардесса сказала, что мы можем пропустить запуск из-за того, что самолет летит слишком быстро, поэтому мы все смотрели в сторону задней части самолета, чтобы хоть мельком увидеть запуск".

Лин, который никогда не видел запуска лично, назвал этот опыт "одним из самых впечатляющих событий в моей жизни".

Лин — профессиональныq фотограф, который в 2005 году получил третье место в фотоконкурсе для National Geographic Traveler.

"Не то чтобы я специалист по фотографии из самолета — или все же я специалист?", — шутит Лин и дает несколько рекомендаций для съемки из самолета: "Для устойчивости держите телефон двумя руками, и одновременно следите за и за целью съемки и с за экраном телефона, чтобы вы могли лучше предвидеть вещи за пределами обзора камеры, которые могут положительно или негативно повлияет на ваш снимок".

Atlas V — одноразовая двухступенчатая ракета-носитель семейства "Атлас", которая первоначально производилась компанией Lockheed Martin, а затем альянсом United Launch Alliance (ULA), сформированным совместно компаниями Lockheed Martin и Boeing. Производится в Денвере (Колорадо, США) и имеет несколько конфигураций, отличающихся размером головного обтекателя и количеством твердотопливных ускорителей. В зависимости от версии стоимость запуска ракеты-носителя «Атлас V» составляет от 110 до 235 миллионов долларов