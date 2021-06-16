Пасажир літака зняв приголомшливе відео запуску космічної ракети Atlas V (відео)

Американець через ілюмінатор "Боїнга" зняв на смартфон запуск ракети Atlas V з мису Канаверал.

"Мій літак летів над мисом Канаверал під час запуску Atlas V", — написав у Твіттері пасажир авіакомпанії Delta Енді Лін. Він додав коротке відео, на якому видно як ракета виробництва американської групи United Launch Alliance (ULA) благополучно стартує з мису Канаверал у Флориді, повідомляє Space.com

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Відео, записане на смартфон, включає в себе оголошення екіпажу, в якому пасажирам радять виглянути з правого боку літака, щоб побачити поточний запуск. Енді Лін летів рейсом 644 компанії Delta, на літаку Boeing 737-900 з міжнародного аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку в Канкун, Мексика.

Це була абсолютна випадковість, що ракета Atlas V злетіла, коли літак пролетів над узбережжям Флориди. Ще більше пощастило пасажирам Delta у тому плані, що запуск був відкладений на день через проблеми з системою рідкого кисню ракети.

Пасажир літака став свідком запуску ракети Atlas V, яка вивела на орбіту супутник попередження про ракетний напад для Космічних сил США під назвою SBIRS Geo-5.

"Капітан оголосив про запуск приблизно за чотири хвилини до того, як він стався", — говорить Лін, згадуючи про несподіване доповнення до своєї відпустки. "Стюардеса сказала, що ми можемо пропустити запуск через те, що літак летить дуже швидко, тому ми всі дивилися в сторону задньої частини літака, щоб хоч мигцем побачити запуск".

Лін, який ніколи не бачив запуску особисто, назвав цей досвід "одною з найбільш вражаючих подій у моєму житті".

Лін — професійний фотограф, який у 2005 році отримав третє місце у фотоконкурсі для National Geographic Traveler.

"Не те щоб я фахівець з фотографії з літака — чи все ж я фахівець?", — жартує Лін і дає кілька рекомендацій для зйомки з літака: "Для стійкості тримайте телефон двома руками, і одночасно стежте за і за метою зйомки і з за екраном телефону, щоб ви могли краще передбачити речі за межами огляду камери, які можуть позитивно або негативно вплинути на ваш знімок".

Atlas V — одноразова двоступенева ракета-носій сімейства "Атлас", яка спочатку вироблялася компанією Lockheed Martin, а потім альянсом United Launch Alliance (ULA), сформованим спільно компаніями Lockheed Martin і Boeing. Виробляється в Денвері (Колорадо, США) і має кілька конфігурацій, що відрізняються за розміром головного обтічника і кількістю твердопаливних прискорювачів. Залежно від версії вартість запуску ракети-носія "Атлас V" становить від 110 до 235 мільйонів доларів