После смерти люди точно знают, что умерли, – ученые

Исследователи пришли к выводу, что остановка сердца не может считаться окончательным моментом смерти.

Моментом смерти принято считать остановку сердца, но ученые пришли к выводу, что это не совсем так, поскольку человеческий мозг отключается не так быстро. Об этом сообщает Big Think.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Исследователи изучали околосмертные переживания, чтобы попытаться понять, как смерть отключает мозг. То, что они обнаружили, оказалось достаточно необычным: волна электричества проникает в мозг за мгновение до его смерти. Исследование, проведенное в Мичиганском университете, в котором изучались электрические сигналы внутри мозга крыс, показало, что их мозг входил в состояние повышенной готовности незадолго до смерти.

Ученые считают, что околосмертные переживания вызваны снижением кровотока в сочетании с аномальным электрическим явлением внутри мозга. Таким образом, стереотипный туннель с белым светом может быть результатом всплеска нейронной активности.

Директор отдела интенсивной терапии Медицинской школы Нью-Йорка Сэм Парниа и его коллеги исследуют, как именно умирает мозг.

В предыдущей работе он проводил исследования на животных, изучая момент до и после смерти. Он также исследовал околосмертные переживания.

"Часто те, у кого был такой опыт, говорят о том, то что они парили в комнате и видели медицинскую бригаду над собственным телом. Они якобы наблюдалиют за работой медсестер и врачей, и смогли повторить даже разговоры медперсонала и другие нюансы, которые не должны были видеть или слышать", – говорит доктор Парниа.

По его словам, такие случаи подтверждают и медицинские работники. Парниа говорит, что даже после того, как дыхание и сердцебиение прекращаются, человек остается в сознании примерно на 2-20 секунд. Считается, что именно столько кора головного мозга может прожить без кислорода. Это часть головного мозга, которая отвечает за мысли и принятие решений. Она также отвечает за расшифровку информации, полученной нашими органами чувств.

По словам ученых, в этот период люди теряют все рефлексы, которые контролирует ствол мозга. Мозговые волны от коры головного мозга вскоре становятся неуловимыми. Но даже в это случае человеческому мозгу могут потребоваться часы, чтобы полностью отключиться.

Обычно, когда сердце перестает биться, медики выполняют сердечно-легочную реанимацию. Такие действия дают около 15% кислорода, необходимого для нормальной работы мозга.

"Если удается перезапустить сердце, мозг начинает снова постепенно функционировать. Чем дольше делается сердечно-легочная реанимация, тем медленнее происходит отмирание клеток мозга", – отмечает Парниа.

Последнее текущее исследование доктора Парниа включает большое количество европейцев и американцев, переживших остановку сердца.

"Мы пытаемся понять определенные особенности, которые люди испытывают, когда переживают клиническую смерть. Наши данные смогут отобразить универсальный опыт, через который проходят все люди во время смерти", – говорит исследователь.

Одна из целей ученых – отследить, как мозг действует и реагирует во время остановки сердца, в процессе смерти и во время возвращения к жизни. Сколько именно кислорода нужно, чтобы перезагрузить мозг? Как ведет себя мозг после перезагрузки? Понимание этих особенностей может улучшить методы реанимации, которая спасет бесчисленное количество жизней.

"В это же время, мы изучаем человеческий разум и сознание в контексте смерти, чтобы понять, уничтожается ли сознание или оно продолжает существовать после смерти, в течение некоторого периода времени", – подытожил ученый.