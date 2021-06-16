Після смерті люди точно знають, що померли, — вчені

Дослідники дійшли висновку, що зупинка серця не може вважатися остаточним моментом смерті.

Моментом смерті прийнято вважати зупинку серця, але вчені дійшли висновку, що це не зовсім так, оскільки людський мозок відключається не так швидко. Про це повідомляє Big Think.

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Дослідники вивчали навколосмертні переживання, щоб спробувати зрозуміти, як смерть відключає мозок. Те, що вони виявили, виявилося досить незвичайним: хвиля електрики проникає в мозок за мить до його смерті. Дослідження, проведене в Мічиганському університеті, в якому вивчалися електричні сигнали усередині мозку щурів, показало, що їх мозок входив в стан підвищеної готовності незадовго до смерті.

Вчені вважають, що навколосмертні переживання викликані зниженням кровотоку у поєднанні з аномальним електричним явищем всередині мозку. Таким чином, стереотипний тунель з білим світлом може бути результатом сплеску нейронної активності.

Директор відділу інтенсивної терапії Медичної школи Нью-Йорка Сем Парніа і його колеги досліджують, як саме вмирає мозок.

У попередній роботі він проводив дослідження на тваринах, вивчаючи момент до і після смерті. Він також досліджував навколосмертні переживання.

"Часто ті, у кого був такий досвід, говорять про те, то що вони парили в кімнаті і бачили медичну бригаду над власним тілом. Вони нібито спостерігають за роботою медсестер і лікарів, і змогли повторити навіть розмови медперсоналу та інші нюанси, які не повинні були бачити або чути", — говорить доктор Парніа.

За його словами, такі випадки підтверджують і медичні працівники. Парніа каже, що навіть після того, як дихання і серцебиття припиняються, людина залишається в свідомості приблизно на 2-20 секунд. Вважається, що саме стільки кора головного мозку може прожити без кисню. Це частина головного мозку, яка відповідає за думки і прийняття рішень. Вона також відповідає за розшифровку інформації, отриманої нашими органами чуття.

За словами вчених, в цей період люди втрачають всі рефлекси, які контролює стовбур мозку. Мозкові хвилі від кори головного мозку незабаром стають невловимими. Але навіть у цьому випадку людському мозку може знадобитися година, щоб повністю відключитися.

Зазвичай, коли серце перестає битися, медики виконують серцево-легеневу реанімацію. Такі дії дають близько 15% кисню, необхідного для нормальної роботи мозку.

"Якщо вдається запустити серце, мозок починає знову поступово функціонувати. Чим довше робиться серцево-легенева реанімація, тим повільніше відбувається відмирання клітин мозку", — зазначає Парніа.

Останнє поточне дослідження доктора Парніа включає велику кількість європейців і американців, які пережили зупинку серця.

"Ми намагаємося зрозуміти певні особливості, які люди відчувають, коли переживають клінічну смерть. Наші дані зможуть відобразити універсальний досвід, через який проходять всі люди під час смерті", — говорить дослідник.

Одна з цілей вчених — відстежити, як мозок діє і реагує під час зупинки серця, в процесі смерті і під час повернення до життя. Скільки саме кисню потрібно, щоб перезавантажити мозок? Як поводиться мозок після перезавантаження? Розуміння цих особливостей може поліпшити методи реанімації, яка врятує незліченну кількість життів.

"В цей же час, ми вивчаємо людський розум і свідомість в контексті смерті, щоб зрозуміти, чи знищується свідомість, чи вона продовжує існувати після смерті, протягом деякого періоду часу", — підсумував учений.