Эксперты рассказали, как быстро инопланетяне смогут завоевать нашу галактику

Ученые разработали модель завоевания галактики и ограничили ее технически, чтобы сделать ее более реалистичной.

Колонизация Млечного Пути — непостижимая задача для нас, простых землян, но для внеземной цивилизации, способной перемещаться от одной звездной системы к другой, это вполне выполнимо, пишет Futurism.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Research Notes of the American Astronomical Society, основываясь на разумных технологических ограничениях, амбициозной инопланетной расе потребуется около миллиарда лет, чтобы завоевать и колонизировать всю внутреннюю часть галактики.

Это может показаться довольно долгим процессом, но эксперты считают, что это не так уж и плохо по сравнению с тем, как долго галактика ожидала этого завоевания.

Зачем инопланетянам это нужно?

Хоть это и напоминает идеи из научной-фантастики, но она не такая уж и надуманная. Просто подумайте о том, сколько люди говорят о колонизации Луны, Марса и за их пределами, и это вполне нормально.

В сфере научной фантастики сверхсовременная внеземная цивилизация может опустошить Землю и завладеть галактикой в мгновение ока. Однако ученые хотели, чтобы их модель завоевания галактики была в какой-то степени основана на реальности, поэтому они ввели технологические ограничения, которые отражают более правдоподобный сценарий.

Ключевые правила

В контексте научной фантастики, варп-двигатели инопланетян (общее наименование вымышленных двигателей в научно-фантастических произведениях) все равно рано или поздно выходят из строя, планетарные цивилизации со временем вымирают, а космические корабли летают с самыми быстрыми скоростями, которых мы можем достичь сегодня с помощью наших собственных технологий.

"В своем исследовании мы не говорим о быстро или агрессивно расширяющихся видах, и у нас нет варп-двигателей, или чего-нибудь подобного. У нас имеются только технологии с помощью которых мы могли бы разработать быстрые корабли, использующие солнечные паруса, которые приводятся в действие гигантскими лазерами, или просто аппараты с очень долгим сроком службы, которые смогут совершать путешествия с гигантских планет продолжительностью 100 000 лет на обычных ракетах и гравитационных маневрах", — отмечает соавтор исследования и астрофизик Джейсон Рай.

Однако инопланетные цивилизации все равно получат некоторую помощь, даже если они будут ограничены скучными правилами, такими как скорость света. Движение самой галактики даст им небольшой толчок в их путешествии.

"Важно учитывать тот факт, что звезда движется сама по себе, поэтому, как только вы поселитесь в соседней системе, она переместит вас в другую часть галактики, где будет бродить еще больше новых звезд, и предоставить вам другую близлежащую звезду для поселения", — заключили ученые.