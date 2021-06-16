Експерти розповіли, як швидко інопланетяни зможуть завоювати нашу галактику

Учені розробили модель завоювання галактики й обмежили її технічно, щоб зробити її більш реалістичною.

Колонізація Чумацького Шляху — незбагненне завдання для нас, простих землян, але для позаземної цивілізації, здатної переміщатися від однієї зоряної системи до іншої, це цілком здійсненно, пише Futurism.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Research Notes of the American Astronomical Society, грунтуючись на розумних технологічних обмеженнях, амбітній інопланетній расі буде потрібно близько мільярда років, щоб завоювати і колонізувати всю внутрішню частину галактики.

Це може здатися досить довгим процесом, але експерти вважають, що це не так уже й погано порівняно з тим, як довго галактика очікувала цього завоювання.

Навіщо інопланетянам це потрібно?

Хоч це і нагадує ідеї з наукової фантастики, але вона не така вже й надумана. Просто подумайте про те, скільки люди говорять про колонізацію Місяця, Марса і за їхніми межами, і це цілком нормально.

У сфері наукової фантастики надсучасна неземна цивілізація може спустошити Землю і заволодіти галактикою в одну мить. Однак, учені хотіли, щоб їхня модель завоювання галактики була якоюсь мірою заснована на реальності, тому вони ввели технологічні обмеження, які відображають більш правдоподібний сценарій.

Ключові правила

У контексті наукової фантастики, варп-двигуни інопланетян (загальне найменування вигаданих двигунів у науково-фантастичних творах) усе одно рано чи пізно виходять з ладу, планетарні цивілізації згодом вимирають, а космічні кораблі літають з найшвидшими швидкостями, яких ми можемо досягти сьогодні з допомогою наших власних технологій.

"У своєму дослідженні ми не говоримо про швидко чи агресивно поширені види, і в нас немає варп-двигунів, або чого-небудь подібного. У нас є тільки технології, за допомогою яких ми могли б розробити швидкі кораблі, що використовують сонячні вітрила, які приводяться в дію гігантськими лазерами, або просто апарати з дуже довгим терміном служби, які зможуть здійснювати подорожі з гігантських планет тривалістю 100 000 років на звичайних ракетах і гравітаційних маневрах", — зазначає співавтор дослідження й астрофізик Джейсон Рай.

Однак, інопланетні цивілізації все одно отримають деяку допомогу, навіть якщо вони будуть обмежені нудними правилами, такими як швидкість світла. Рух самої галактики дасть їм невеликий поштовх у їхній подорожі.

"Важливо враховувати той факт, що зірка рухається сама по собі, тому, як тільки ви оселитеся в сусідній системі, вона перемістить вас в іншу частину галактики, де буде бродити ще більше нових зірок, і надатиме вам іншу прилеглу зірку для поселення", — підсумували вчені.