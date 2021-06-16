Изучали 100 лет и не знали. Ученые обнаружили новую особенность в давно известном растении

На одном из самых распространенных растений в мире исследователи обнаружили интересную деталь.

Одно из наиболее изученных в науке растений — это небольшой сорняк Резуховидка Таля или Arabidopsis thaliana, который представляет собой модельный организм, ставший лабораторной крысой в мире растений, сообщает Science Alert

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Исследователи обнаружили совершенно новую часть растения Arabidopsis, которую почему-то упускали из виду более 100 лет.

Даже если вы не специалист по растениям, вы, вероятно, знаете, как выглядит Резуховидка Таля. Этот сорняк растет в Европе, Азии и Африке, где он с радостью прорастает в песчаных почвах или даже в бетонных щелях.

В научном мире сорняк десятилетиями был великолепной рабочей лошадкой для генетики растений. Сорняк A. thaliana был первым растением, геном которого был секвенирован, его выращивали на Международной космической станции и пытались выращивать на Луне.

Недавно обнаруженная конструкция, которую ученые назвали "кантиль", не скрыта или слишком мала, чтобы ее можно было не увидеть. Обычно цветоносный стебель вырастает из основного стебля растения. В отличие от этого, кантиль выступает из стебля горизонтально, удерживая стебель цветка дальше, как кронштейн.

"Причина, по которой мы только обнаружили эти конструкции, заключается в том, что кантили встречаются редко и образуются только в том случае, если растение вынуждено задерживать цветение, как это происходит, когда солнечного света меньше в более короткие дни", — говорит биолог Тимоти Гукин из Университета штата Пенсильвания.

[ + – ] Кантили у Arabidopsis в дикой природе Фото: ScienceAlert

"Сначала я не доверял ни одному из результатов, я думал, что это, должно быть, артефакт генетического заражения, возможно, в сочетании с загрязнением окружающей воды или почвы", — говорит ученый.

Оказывается, кантили возникли не в результате мутации или заражения. Они образуются только тогда, когда растение начинает цвести, и только после того, как растение задерживает цветение, обычно из-за коротких дней, говорит Гукин.

"Потребовалось более 12 лет экспериментов, чтобы понять что это, и понять, как появляются кантили. Для этого исследования потребовалось вырастить 3782 растения до полной зрелости и вручную осмотреть более 20 000 цветоносных стеблей", — говорит Гукин.

"Я, наконец, посчитал кантили естественным явлением после того, как обнаружил их у растений в дикой природе, которые росли в разных местах и ​​в разных условиях", — говорит ученый.

Это не значит, что мутации не могут вызвать более или менее частое формирование кантилей. Подобное изменение генов означает, что ученые лучше поняли, как образуются или не образуются кантили. По данным исследователей три гетеротримерных G-белка, называемые GPA1, AGB1 и AGG3, играют независимые роли в подавлении определенных компонентов формирования кантилей.

Однако почему появляются кантили, до сих пор остается загадкой.

"Одна из теоретических объяснений состоит в том, что кантиль представляет собой сильно подавленную наследственную связь между различными типами строения цветущих растений", — говорит Гукин.