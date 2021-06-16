Вивчали 100 років і не знали. Учені виявили нову особливість у давно відомій рослині

На одній з найпоширеніших рослин у світі дослідники виявили цікаву деталь.

Одна з найбільш вивчених у науці рослин — це невеликий бурʼян Різушка Таля або Arabidopsis thaliana, який представляє собою модельний організм, який став лабораторним щуром у світі рослин, повідомляє Science Alert

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Дослідники виявили абсолютно нову частину рослини Arabidopsis, яку чомусь не брали до уваги понад 100 років.

Навіть якщо ви не фахівець з рослин, ви, ймовірно, знаєте, як виглядає Різушка Таля. Цей бурʼян росте в Європі, Азії та Африці, де він з радістю проростає в піщаних грунтах або навіть у бетонних щілинах.

У науковому світі бурʼян десятиліттями був чудовою робочою конячкою для генетики рослин. Бурʼян A. thaliana був першим рослиною, геном якого був секвенований, його вирощували на Міжнародній космічній станції і намагалися вирощувати на Місяці.

Нещодавно виявлена конструкція, яку вчені назвали "кантиль", не прихована або занадто мала, щоб її можна було не помітити. Зазвичай квітконосне стебло виростає з основного стебла рослини. На відміну від цього, кантиль виступає із стебла горизонтально, утримуючи стебло квітки далі, як кронштейн.

"Причина, через яку ми тільки виявили ці конструкції, полягає в тому, що кантилі зустрічаються рідко й утворюються тільки в тому випадку, якщо рослина змушена затримувати цвітіння, як це відбувається, коли сонячного світла менше в більш короткі дні", — говорить біолог Тімоті Гукін з Університету штату Пенсильванія.

[ + – ] Кантиль Arabidopsis у дикій природі Фото: ScienceAlert

"Спочатку я не довіряв жодному з результатів, я думав, що це, мабуть, артефакт генетичного зараження, можливо, у поєднанні із забрудненням навколишньої води або грунту", — говорить учений.

Виявляється, кантилі виникли не в результаті мутації або зараження. Вони утворюються тільки тоді, коли рослина починає цвісти, і тільки після того, як рослина затримує цвітіння, зазвичай через короткі дні, говорить Гукін.

"Знадобилося понад 12 років експериментів, щоб зрозуміти, що це, і зрозуміти, як зʼявляються кантилі. Для цього дослідження було потрібно виростити 3782 рослини до повної зрілості і вручну оглянути понад 20 000 квітконосних стебел", — говорить Гукін.

"Я, нарешті, визначив кантиль природним явищем після того, як виявив їх у рослин у дикій природі, які росли в різних місцях і в різних умовах", — говорить учений.

Це не означає, що мутації не можуть викликати більш-менш часте формування кантилі. Така зміна генів означає, що вчені краще зрозуміли, як утворюються або не утворюються кантилі. За даними дослідників три гетеротримерні G-білки, звані GPA1, AGB1 і AGG3, відіграють незалежні ролі в придушенні певних компонентів формування кантилі.

Однак, чому зʼявляються кантилі, досі залишається загадкою.

"Одне з теоретичних пояснень полягає в тому, що кантиль є сильно пригнічений спадковим звʼязком між різними типами будови квітучих рослин", — говорить Гукін.