Как правильно подобрать ЛЕД панель для офиса

Светодиодные панели – современное стильное решение для организации качественного освещения офиса. Такие светильники дают хороший свет, выглядят лаконично и сдержанно, занимают минимум места и могут быть установлены на всех видах потолков. Все чаще именно лед панели размещают в офисных пространствах, ведь преимущества их неоспоримы, а недостатки – настолько незначительны, что их можно не принимать во внимание.

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Почему стоит отдать предпочтение светодиодным панелям

Современная светодиодная панель – устройство, транслирующее качественный свет, благодаря которому удается повысить эффективность и продуктивность работы сотрудников предприятия. При плохом освещении человек быстро устает, ему хочется спать, желание выполнять поставленные задачи исчезает. Неправильно выбранное освещение повышает чувствительность к стрессам, способствует снижению зрения.

Сегодня многие руководители стремятся разработать стратегии труда, позволяющие повысить его продуктивность за счет использования внешних ресурсов, а не внутренних возможностей человека. Освещение – один из тех факторов, которые активно способствуют решению проблемы. Чем комфортнее условия работы – тем лучше настрой команды и выше эффективность труда.

Свет, транслируемых светодиодными панелями, ровный, без мерцания, мягкий. Он приятен для глаз, не раздражает нервные центры, помогает настроиться на рабочий лад и выполнить поставленные задачи быстро и продуктивно.

Стоит отметить и экономичность лед панелей. Они потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем их энергосберегающие аналоги и светильники других типов. В сравнении с потреблением энергии лампами накаливания преимущество составляет 90%!

Светодиодные панели долговечны и не требуют частой замены источника света. Они экологичны, безопасные для человека и окружающей среды, к тому же – компактны и очень просты в установке. Среди минусов изделий можно отметить их стоимость, но и она с течением времени постоянно снижается и сегодня находится в приемлемых пределах.

Критерии выбора хороших лед панелей

Светодиодные панели представлены в широком ассортименте моделей. На что обращать внимание при выборе? Важных параметров несколько:

● форма устройств;

● тип монтажа;

● мощность прибора;

● характеристики света;

● цена устройства.

Можно купить панели практически всех форм, но наибольшим спросом пользуются модели квадратные и прямоугольные, ведь их проще всего вписать в интерьер и гармонично разместить в помещении. Панели могут быть накладными, встраиваемыми, подвесными – для установки последних не придется нарушать целостность готового потолка. Накладные устройства помогают добиться эффекта максимально свободного пространства также без серьезных разрушений. Встраиваемые приборы лучше устанавливать на этапе проведения ремонтных работ.

Проверьте, какая энергоэффективность выбранных вами ламп – для обеспечения качественного освещения необходимо соблюдать норму, составляющую 300 Лм/м2. Произвести расчет необходимого вам количества светильников и их мощности в зависимости от площади помещения помогут специалисты компании «Евросвет».

Обращайте внимание на температуру света. Для эффективной работы лучше всего выбрать лампы с нейтральным белым свечением. Они не перенапрягают зрение и не вызывают быстрой усталости, помогают настроиться на рабочий ритм.

Важно учесть и качество материалов, ведь от него напрямую зависит срок службы приборов. Не стоит приобретать панели в сомнительном месте и без каких-либо опознавательных знаков, ведь в таком случае нельзя будет рассчитывать не только на высокое качество устройств, но и на гарантию, которая должна составлять не менее 2 лет.

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