Як правильно підібрати ЛЕД панель для офісу

Світлодіодні панелі — сучасне стильне рішення для організації якісного освітлення офісу. Такі світильники дають хороше світло, виглядають лаконічно і стримано, займають мінімум місця і можуть бути встановлені на всіх видах стель. Усе частіше саме лед панелі розміщують в офісних просторах, адже переваги їх незаперечні, а недоліки — настільки незначні, що їх можна не брати до уваги.

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Чому варто віддати перевагу світлодіодним панелям

Сучасна світлодіодна панель — пристрій, що транслює якісне світло, завдяки якому вдається підвищити ефективність і продуктивність роботи співробітників підприємства. При поганому освітленні людина швидко втомлюється, їй хочеться спати, бажання виконувати поставлені завдання зникає. Неправильно вибране освітлення підвищує чутливість до стресів, сприяє зниженню зору.

Сьогодні багато керівників прагнуть розробити стратегії праці, що дозволяють підвищити її продуктивність за рахунок використання зовнішніх ресурсів, а не внутрішніх можливостей людини. Освітлення — один з тих чинників, які активно сприяють вирішенню проблеми. Чим комфортніші умови роботи — тим кращий настрій команди і вища ефективність праці.

Світло, що транслюються світлодіодними панелями, рівне, без мерехтіння, м'яке. Воно приємне для очей, не дратує нервові центри, допомагає налаштуватися на робочий лад і виконати поставлені завдання швидко і продуктивно.

Варто зазначити й економічність лед панелей. Вони споживають набагато менше електроенергії, ніж їх енергозберігальні аналоги і світильники інших типів. Порівняно зі споживанням енергії лампами розжарювання перевага становить 90%!

Світлодіодні панелі довговічні і не вимагають частої заміни джерела світла. Вони екологічні, безпечні для людини і навколишнього середовища, до того ж — компактні і дуже прості в установці. Серед мінусів виробів можна відзначити їхню вартість, а й вона з часом постійно знижується і сьогодні в прийнятних межах.

Критерії вибору хороших лед панелей

Світлодіодні панелі представлені в широкому асортименті моделей. На що звертати увагу при виборі? Важливих параметрів кілька:

● форма пристроїв;

● тип монтажу;

● потужність приладу;

● характеристики світла;

● ціна пристрою.

Можна купити панелі практично всіх форм, але найбільшим попитом користуються моделі квадратні і прямокутні, адже їх найпростіше вписати в інтер'єр і гармонійно розмістити в приміщенні. Панелі можуть бути накладними, такими, що вбудовуються, підвісними — для установки останніх не доведеться порушувати цілісність готового стелі. Накладні пристрої допомагають домогтися ефекту максимально вільного простору також без серйозних руйнувань. Вбудовувані прилади краще встановлювати на етапі проведення ремонтних робіт.

Перевірте, яка енергоефективність обраних вами ламп — для забезпечення якісного освітлення необхідно дотримуватися норми, яка становить 300 Лм/м2. Провести розрахунок необхідної вам кількості світильників і їхньої потужності залежно від площі приміщення допоможуть фахівці компанії «Євросвітло».

Звертайте увагу на температуру світла. Для ефективної роботи найкраще вибрати лампи з нейтральним білим світлом. Вони не перенапружують зір і не викликають швидкої втоми, допомагають налаштуватися на робочий ритм.

Важливо врахувати і якість матеріалів, адже від нього безпосередньо залежить термін служби приладів. Не варто купувати панелі в сумнівному місці і без будь-яких розпізнавальних знаків, адже в такому випадку не можна буде розраховувати не тільки на високу якість пристроїв, але і на гарантію, яка повинна становити понад 2 роки.

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