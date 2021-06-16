Смерть не обмануть. Ученые дали неутешительный прогноз касательно продолжительности жизни

Новое исследование находит доказательства нашей неизбежной смерти.

Исследование, проведенное Фернандо Колчеро из Университета Южной Дании и Сьюзан Альбертс из Университета Дюка, Северная Каролина, США в котором приняли участие ученые из 42 учреждений из 14 стран, дает новое понимание "гипотезы инвариантной скорости старения", в которой говорится, что у каждого вида есть относительно фиксированная скорость старения, сообщает SciTechDaily

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"Человеческая смерть неизбежна. Независимо от того, сколько витаминов мы принимаем, насколько хороша окружающая нас среда или сколько мы тренируемся, мы в конечном итоге постареем и умрем", — говорит Фернандо Колчеро.

"Мы смогли пролить свет на гипотезу инвариантной скорости старения, объединив непредставленный объем данных и сравнив информацию о рождении и смерти в девяти человеческих популяциях с информацией, полученной в 30 популяциях приматов, включая горилл, шимпанзе и бабуинов, живущих и в дикой природе, и в зоопарках", — говорит Фернандо Колчеро.

Чтобы исследовать эту гипотезу, ученые проанализировали взаимосвязь между вероятной продолжительностью жизни, это средний возраст, в котором люди умирают в популяции, и равенством продолжительности жизни, которое измеряет количество смертей в пожилом возрасте.

Результаты показали, что с увеличением вероятной продолжительности жизни увеличивается и равенство продолжительности жизни. Таким образом, равенство продолжительности жизни очень велико, когда большинство людей в популяции, как правило, умирают примерно в том же возрасте, как это наблюдается в современной Японии или Швеции, то есть около 70 или 80 лет. Однако в 1800-х годах равенство продолжительности жизни было очень низким в тех же странах, поскольку смертность была меньше в пожилом возрасте, что также привело к более низкой вероятной продолжительности жизни.

"Вероятная продолжительность жизни резко увеличилась и продолжает расти во многих регионах мира. Но это происходит не потому, что мы замедлили скорость старения. Причина в том, что все больше и больше младенцев, детей выживает, и это увеличивает среднюю вероятную продолжительность жизни", — говорит Фернандо Колчеро.

Ранее ученые обнаружили поразительную закономерность между вероятной продолжительностью жизни и ее равенством в человеческих популяциях, от охотников-собирателей до жителей современных развитых стран.

Изучая эту закономерность среди наших ближайших родственников, ученые узнали, что она может быть общей для приматов, в то же время исследование дало уникальное представление о механизмах, которые ее вызывают.

"Мы обнаружили, что не только люди, но и другие виды приматов, живут дольше за счет снижения младенческой и детской смертности. Однако эта взаимосвязь сохраняется только в том случае, если мы сокращаем раннюю смертность, а не за счет снижения скорости старения", — говорит Фернандо Колчеро.

"Но не все потеряно", — говорит Фернандо Колчеро. "Медицина не стоит на месте, поэтому, возможно, науке удастся достичь того, чего не могла сделать эволюция: снизить скорость старения".