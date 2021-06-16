Смерть не обдурити. Учені дали невтішний прогноз щодо тривалості життя

Нове дослідження знаходить докази нашої неминучої смерті.

Дослідження, проведене Фернандо Колчеро з Університету Південної Данії та Сьюзан Альбертс з Університету Дюка, Північна Кароліна, США, у якому взяли участь учені з 42 установ з 14 країн, дає нове розуміння "гіпотези інваріантної швидкості старіння", у якій говориться, що в кожного виду є відносно фіксована швидкість старіння, повідомляє SciTechDaily

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"Людська смерть неминуча. Незалежно від того, скільки вітамінів ми приймаємо, наскільки хороше навколишнє середовище або скільки ми тренуємося, ми в кінцевому підсумку постаріємо і помремо", — говорить Фернандо Колчеро.

"Ми змогли пролити світло на гіпотезу інваріантної швидкості старіння, об'єднавши неподання обсягу даних і порівнявши інформацію про народження і смерть у дев'яти людських популяціях з інформацією, отриманою в 30 популяціях приматів, включаючи горил, шимпанзе і бабуїнів, що живуть і в дикій природі, і в зоопарках", — говорить Фернандо Колчеро.

Щоб дослідити цю гіпотезу, учені проаналізували взаємозв'язок між імовірною тривалістю життя, це середній вік, у якому люди вмирають у популяції, і рівністю тривалості життя, що вимірює кількість смертей у літньому віці.

Результати показали, що зі збільшенням імовірної тривалості життя збільшується і рівність тривалості життя. Таким чином, рівність тривалості життя дуже велика, коли більшість людей у популяції, як правило, помирають приблизно в тому ж віці, як це спостерігається в сучасній Японії або Швеції, тобто близько 70 або 80 років. Однак, у 1800-х роках рівність тривалості життя була дуже низькою в тих же країнах, оскільки смертність була меншою в літньому віці, що також призвело до більш низької імовірної тривалості життя.

"Ймовірна тривалість життя різко збільшилася і продовжує зростати в багатьох регіонах світу. Але це відбувається не тому, що ми забарилися зі швидкістю старіння. Причина в тому, що все більше і більше немовлят, дітей виживає, і це збільшує середню ймовірну тривалість життя", — каже Фернандо Колчеро.

Раніше вчені виявили цікаву закономірність між імовірною тривалістю життя і її рівністю в людських популяціях, від мисливців-збирачів до жителів сучасних розвинених країн.

Вивчаючи цю закономірність серед наших найближчих родичів, учені дізналися, що вона може бути загальною для приматів, у той же час дослідження дало унікальну виставу про механізми, які її викликають.

"Ми виявили, що не тільки люди, а й інші види приматів, живуть довше за рахунок зниження дитячої смертності. Однак, цей взаємозв'язок зберігається тільки в тому випадку, якщо ми скорочуємо ранню смертність, а не за рахунок зниження швидкості старіння", — каже Фернандо Колчеро.

"Але не все втрачено", — говорить Фернандо Колчеро. "Медицина не стоїть на місці, тому, можливо, науці вдасться досягти того, чого не могла зробити еволюція: знизити швидкість старіння".