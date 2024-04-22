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Культура

"Земля короля" з Мадсом Міккельсеном: фільм-пригода про вирощування картоплі в умовах терору

Земля короля, Мадс Міккельсен, фільми з Мадсом Міккельсеном, Bastarden
Фото: Кадр из фильма | Кадр із фільму "Земля короля"

Новий фільм "Земля короля" (Bastarden) із датсько-голлівудською зіркою Мадсом Міккельсеном сподобається всім любителям романтичного кіно.

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Найвідоміший данський актор Мадс Міккельсен знявся у бенефісній ролі капітана Людвіга фон Калена. Це екранізація історичного (радше, псевдоісторичного) роману "Капітан і Енн Барбара" (2020) данської письменниці Іди Єссен, відзначеного місцевими літературними преміями. Роман — постмодерністський. 1754 року капітан каже циганській дівчинці, яка висловила побоювання, що її вб'ють, якщо вона покаже, де табір: "Це твої проблеми". І такого там — вагон. Чтиво з великими натяжками, хоча й романтично-динамічне. У центр оповіді поставлено картоплю, яка, як ідеться в довідниках, є "найулюбленішим овочем данців". Фокус зазначить плюси і мінуси нового проєкту.

За сюжетом данський король Фредерік V вирішує освоїти великі пустки на півночі країни — півострові Ютландія, щоб принести туди цивілізацію і збільшити податкові надходження в казну. Однак на пустищах з вересом поки нічого культурно-путного не виросло через кам'янистий ґрунт. Але у капітана Людвіга фон Калена є свій авантюрний план.

Заради титулу

Будучи бастардом ("Бастард" — це назва фільму в оригіналі), тобто, сином барона і кухарки, головний герой хоче зміцнити своє нестійке соціальне становище. Людвіг, будучи 25 років в армії і беручи участь у військових кампаніях, дослужився до чину капітана. Вийшовши у відставку, задумав цікаву комбінацію. Він домагається прийому в королівській канцелярії з пропозицією продовжувати освоювати безплідні землі, щоб там облаштувати першу данську колонію. Вельможі-чиновники вважають, що він хоче розвести двір на гроші, але той переконує їх, що освоєння відбуватиметься винятково за рахунок його капітанської пенсії.

Земля короля, Мадс Міккельсен, фільми з Мадсом Міккельсеном, Bastarden Fullscreen
Постер фільму "Земля короля"

Вони логічно запитують, навіщо йому це все? Військовий чесно відповідає: внаслідок культурного освоєння земля має бути йому подарована разом із баронським титулом, що передається у спадок. Королівські чиновники вирішили, що скарбниця нічого не втрачає від цієї угоди і ратифікують договір, вважаючи капітана збожеволівшим вискочкою. Однак їм теж вигідна його пропозиція: завдяки Калену вони можуть хоча б формально відзвітувати перед королем, що якісь роботи на пустці ведуться: все як у наших сучасників.

Картопляні пристрасті

На місці у Калена виявляється противник його активності — місцевий феодал Фредерік Шинкель (Симон Беннебьєрг). Формально пустка могла б належати йому, але оскільки там нікого і нічого немає — вона значиться за державою, чи то пак — за королем. На противагу розумному і твердому Кален Шинкель показаний запальним і грубим негідником. Іда Єссен фарб не пошкодувала: Шинкель — щось середнє між відірваним британським панком 1970-х і давньоримським Калігулою. Глядачеві він не залишає жодного шансу на симпатію до своєї персони і його ідеології ґвалтівників, на кшталт головних героїв "Механічного апельсина" Кубрика або принців-садистів із "Гри престолів".

Земля короля, Мадс Міккельсен, фільми з Мадсом Міккельсеном, Bastarden Fullscreen
Два антагоністи: Людвіг фон Кален і Фредерік Шинкель

На боці Калена — молодий місцевий священник, який попросив того дати притулок парочці кріпаків — чоловікові та жінці, які втекли від побоїв Шинкеля, а заодно використати їх на сільськогосподарських роботах. Жінку звати Енн Барбара (Аманда Коллін) і вона зіграє роль у долі головного героя.

Кален сподівається, що зможе здійснити задумане за допомогою картоплі, оскільки та, як і він сам, невибаглива. Письменницю не бентежила відсутність у капітана агрономічних знань і навичок (пощастило, що колорадських жуків ще не завезли!), але головний герой із залізною завзятістю кидається в бій за врожай (майже як радянські колгоспи). Для цього він залучає ще місцевих волоцюг — від циган до заїжджих німців. Одна з картопляних вечер у його похмурому будинку буде копією знаменитого полотна Ван Гога "Їдці картоплі".

Безглуздо-підлий Шинкель буде йому, як може, шкодити, а коли пронюхає про картопляну ідею — спробує захопити вже оброблену і засіяну землю. Тут знадобляться військові навички Людвіга — різанина буде в дусі серіалу "Річер".

Агролицар і красень

Відомо, що Міккельсен у молодості вшановувався титулом "найсексуальнішого чоловіка Данії", але він і у свої 57 — привабливий. Тому в нього закохуються одразу дві особи жіночої статі (три — якщо рахувати маленьку циганку): кріпосна Енн Барбара та високошляхетна наречена Шинкеля. Зло буде підступним і кровожерливим, але добро з картоплею здолати непросто.

Земля короля, Мадс Міккельсен, фільми з Мадсом Міккельсеном, Bastarden Fullscreen
Віддана головному герою селянка Енн Барбара

У картині проводиться основна дія на протиставленні: селфмейдмена — мерзенному мажору, підприємця — господареві-самодуру, конструктивного творця — садисту-руйнівнику.

Земля короля, Мадс Міккельсен, фільми з Мадсом Міккельсеном, Bastarden Fullscreen
Шляхетний Людвіг із циганською дівчинкою

Плюси фільму. Головний і "найжирніший" — це, звісно, сам Мадс Міккельсен: його немов висічене з каменю обличчя і "нордичний" характер за безумовної чарівності не можуть не заворожувати. Усілякі шорсткості та провисання сюжету прощаються — тільки заради його сміливого і відкритого погляду. На початку стрічки його герой змушений йти на безліч компромісів, але чим далі, тим більше робить лицарських вчинків.

Мінуси. Режисура данця Ніколая Арселя, який провалив у Голлівуді "Темну вежу" за Кінгом і повернувся після цього на батьківщину, — вкрай середня. Без фантазії і сліпучих знахідок, але — міцна. У оператора з фантазією ще гірше. Він зловживає середніми і дальніми планами, виручає тільки мальовничість данських панорам, тому — терпимо.

Тож можна сходити в кінотеатр: не шедевр, але нудьгувати не доведеться. Тим паче, сьогодні нечасто трапляється пригодницьке кіно на історичному матеріалі, якщо це не трьохсота екранізація "Трьох мушкетерів".

Трейлер фільму "Земля короля"