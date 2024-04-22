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Культура

"Земля короля" с Миккельсеном: про любовь к картошке, дворянским титулам и преданным женщинам

Земля короля, Мадс Миккельсен, фильмы с Мадсом Миккельсеном, Bastarden
Фото: Кадр из фильма | Кадр из фильма "Земля короля"

Новый фильм "Земля короля" (Bastarden) с датско-голливудской звездой Мадсом Миккельсеном посвящен радикальному выращиванию картофеля в условиях террора.

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Самый известный датский актер Мадс Миккельсен снялся в бенефисной роли капитана Людвига фон Калена. Это экранизация исторического (скорее, псевдоисторического) романа "Капитан и Энн Барбара" (2020) датской писательницы Иды Йессен, отмеченного местными литературными премиями. Роман – постмодернистский. В 1754 году капитан говорит цыганской девочке, выразившей опасение, что ее убьют, если она покажет, где табор: "Это твои проблемы". И такого там – вагон. Чтиво с большими натяжками, хотя и романтично-динамичное. В центр повествования поставлена картошка, которая, как говорится в справочниках, является "любимейшим овощем датчан". Фокус отметит плюсы и минусы нового проекта.

По сюжету датский король Фредерик V решает освоить обширные пустоши на севере страны — полуострове Ютландия, чтобы принести туда цивилизацию и увеличить налоговые поступления в казну. Однако на пустоши с вереском пока ничего культурно-путного не выросло из-за каменистой почвы. Но у капитана Людвига фон Калена есть свой авантюрный план.

Ради титула

Будучи бастардом ("Бастард" — это название фильма в оригинале), то есть, сыном барона и кухарки, главный герой хочет укрепить свое неустойчивое социальное положение. Людвиг, будучи 25 лет в армии и принимая участие в военных кампаниях, дослужился до чина капитана. Выйдя в отставку, задумал интересную комбинацию. Он добивается приема в королевской канцелярии с предложением продолжать осваивать бесплодные земли, дабы там обустроить первую датскую колонию. Вельможи-чиновники считают, что он хочет развести двор на деньги, но тот убеждает их, что освоение будет происходить исключительно за счет его капитанской пенсии.

Земля короля, Мадс Миккельсен, фильмы с Мадсом Миккельсеном, Bastarden Fullscreen
Постер фильма "Земля короля"

Они логично спрашивают, на кой ему это все? Военный честно отвечает: в результате культурного освоения земля должна быть ему пожалована вместе с баронским титулом, передающемуся по наследству. Королевские чиновники решили, что казна ничего не теряет от данного соглашения и ратифицируют договор, считая капитана сбрендившим выскочкой. Однако им тоже выгодно его предложение: благодаря Калену они могут хотя бы формально отчитаться перед королем, что какие-то работы на пустоши ведутся: все как у наших современников.

Картофельные страсти

На месте у Калена обнаруживается противник его активности – местный феодал Фредерик Шинкель (Симон Беннебьерг). Формально пустошь могла бы принадлежать ему, но поскольку там никого и ничего нет – она числится за государством, то бишь – за королем. В противовес разумному и твердому Калену Шинкель показан вспыльчивым и грубым подлецом. Ида Йессен красок не пожалела: Шинкель — что-то среднее между оторванным британским панком 1970-х и древнеримским Калигулой. Зрителю он не оставляет ни одного шанса на симпатию к своей персоне и его идеологии насильников, вроде главных героев "Механического апельсина" Кубрика или принцев-садистов из "Игры престолов".

Земля короля, Мадс Миккельсен, фильмы с Мадсом Миккельсеном, Bastarden Fullscreen
Два антагониста: Людвиг фон Кален и Фредерик Шинкель

На стороне Калена – молодой местный священник, который попросил того приютить парочку крепостных – мужчину и женщину, сбежавших от побоев Шинкеля, а заодно использовать их на сельскохозяйственных работах. Женщину звать Энн Барбара (Аманда Коллин) и она сыграет роль в судьбе главного героя.

Кален надеется, что сможет осуществить задуманное при помощи картофеля, поскольку тот, как и он сам – неприхотлив. Писательницу не смущало отсутствие у капитана агрономических знаний и навыков (повезло, что колорадских жуков еще не завезли!), но главный герой с железным упорством бросается в бой за урожай (почти как советские колхозы). Для этого он привлекает еще местных бродяг – от цыган до заезжих немцев. Один из картофельных ужинов в его угрюмом доме будет копией знаменитого холста Ван Гога "Едоки картофеля".

Бестолково-подлый Шинкель будет ему, как может, вредить, а когда пронюхает про картофельную идею – попытается захватить уже обработанную и засеянную землю. Тут пригодятся военные навыки Людвига – поножовщина будет в духе сериала "Ричер".

Агрорыцарь и красавец

Известно, что Миккельсен в молодости удостаивался титула "самого сексуального мужчины Дании", но он и в свои 57 – привлекателен. Поэтому в него влюбляются сразу две особы женского пола (три – если считать маленькую цыганку): крепостная Энн Барбара и высокородная невеста Шинкеля. Зло будет коварно и кровожадно, но добро с картошкой одолеть непросто.

Земля короля, Мадс Миккельсен, фильмы с Мадсом Миккельсеном, Bastarden Fullscreen
Преданная главному герою крестьянка Энн Барбара

В картине проводится основное действие на противопоставлении: селфмейдмена – мерзкому мажору, предпринимателя – хозяину-самодуру, конструктивного созидателя – садисту-разрушителю.

Земля короля, Мадс Миккельсен, фильмы с Мадсом Миккельсеном, Bastarden Fullscreen
Благородный Людвиг с цыганской девочкой

Плюсы фильма. Главный и самый "жирный" – это, конечно, сам Мадс Миккельсен: его словно высеченное из камня лицо и "нордический" характер при безусловном обаянии не могут не завораживать. Всякие шероховатости и провисания сюжета прощаются – только ради его смелого и открытого взгляда. В начале ленты его герой вынужден идти на массу компромиссов, но чем дальше, тем больше совершает рыцарских поступков.

Минусы. Режиссура датчанина Николая Арселя, провалившего в Голливуде "Темную башню" по Кингу и вернувшегося после этого на родину – крайне средняя. Без фантазии и ослепительных находок, но – крепкая. У оператора с фантазией еще хуже. Он злоупотребляет средними и дальними планами, выручает только живописность датских панорам, поэтому – терпимо.

Так что можно сходить в кинотеатр: не шедевр, но скучать не придется. Тем более, сегодня нечасто попадается приключенческое кино на историческом материале, если это не трехсотая экранизация "Трех мушкетеров".

Трейлер фильма "Земля короля"