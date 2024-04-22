"Земля короля" с Миккельсеном: про любовь к картошке, дворянским титулам и преданным женщинам

Новый фильм "Земля короля" (Bastarden) с датско-голливудской звездой Мадсом Миккельсеном посвящен радикальному выращиванию картофеля в условиях террора.

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Самый известный датский актер Мадс Миккельсен снялся в бенефисной роли капитана Людвига фон Калена. Это экранизация исторического (скорее, псевдоисторического) романа "Капитан и Энн Барбара" (2020) датской писательницы Иды Йессен, отмеченного местными литературными премиями. Роман – постмодернистский. В 1754 году капитан говорит цыганской девочке, выразившей опасение, что ее убьют, если она покажет, где табор: "Это твои проблемы". И такого там – вагон. Чтиво с большими натяжками, хотя и романтично-динамичное. В центр повествования поставлена картошка, которая, как говорится в справочниках, является "любимейшим овощем датчан". Фокус отметит плюсы и минусы нового проекта.

По сюжету датский король Фредерик V решает освоить обширные пустоши на севере страны — полуострове Ютландия, чтобы принести туда цивилизацию и увеличить налоговые поступления в казну. Однако на пустоши с вереском пока ничего культурно-путного не выросло из-за каменистой почвы. Но у капитана Людвига фон Калена есть свой авантюрный план.

Ради титула

Будучи бастардом ("Бастард" — это название фильма в оригинале), то есть, сыном барона и кухарки, главный герой хочет укрепить свое неустойчивое социальное положение. Людвиг, будучи 25 лет в армии и принимая участие в военных кампаниях, дослужился до чина капитана. Выйдя в отставку, задумал интересную комбинацию. Он добивается приема в королевской канцелярии с предложением продолжать осваивать бесплодные земли, дабы там обустроить первую датскую колонию. Вельможи-чиновники считают, что он хочет развести двор на деньги, но тот убеждает их, что освоение будет происходить исключительно за счет его капитанской пенсии.

Постер фильма "Земля короля"

Они логично спрашивают, на кой ему это все? Военный честно отвечает: в результате культурного освоения земля должна быть ему пожалована вместе с баронским титулом, передающемуся по наследству. Королевские чиновники решили, что казна ничего не теряет от данного соглашения и ратифицируют договор, считая капитана сбрендившим выскочкой. Однако им тоже выгодно его предложение: благодаря Калену они могут хотя бы формально отчитаться перед королем, что какие-то работы на пустоши ведутся: все как у наших современников.

Картофельные страсти

На месте у Калена обнаруживается противник его активности – местный феодал Фредерик Шинкель (Симон Беннебьерг). Формально пустошь могла бы принадлежать ему, но поскольку там никого и ничего нет – она числится за государством, то бишь – за королем. В противовес разумному и твердому Калену Шинкель показан вспыльчивым и грубым подлецом. Ида Йессен красок не пожалела: Шинкель — что-то среднее между оторванным британским панком 1970-х и древнеримским Калигулой. Зрителю он не оставляет ни одного шанса на симпатию к своей персоне и его идеологии насильников, вроде главных героев "Механического апельсина" Кубрика или принцев-садистов из "Игры престолов".

Два антагониста: Людвиг фон Кален и Фредерик Шинкель

На стороне Калена – молодой местный священник, который попросил того приютить парочку крепостных – мужчину и женщину, сбежавших от побоев Шинкеля, а заодно использовать их на сельскохозяйственных работах. Женщину звать Энн Барбара (Аманда Коллин) и она сыграет роль в судьбе главного героя.

Кален надеется, что сможет осуществить задуманное при помощи картофеля, поскольку тот, как и он сам – неприхотлив. Писательницу не смущало отсутствие у капитана агрономических знаний и навыков (повезло, что колорадских жуков еще не завезли!), но главный герой с железным упорством бросается в бой за урожай (почти как советские колхозы). Для этого он привлекает еще местных бродяг – от цыган до заезжих немцев. Один из картофельных ужинов в его угрюмом доме будет копией знаменитого холста Ван Гога "Едоки картофеля".

Бестолково-подлый Шинкель будет ему, как может, вредить, а когда пронюхает про картофельную идею – попытается захватить уже обработанную и засеянную землю. Тут пригодятся военные навыки Людвига – поножовщина будет в духе сериала "Ричер".

Агрорыцарь и красавец

Известно, что Миккельсен в молодости удостаивался титула "самого сексуального мужчины Дании", но он и в свои 57 – привлекателен. Поэтому в него влюбляются сразу две особы женского пола (три – если считать маленькую цыганку): крепостная Энн Барбара и высокородная невеста Шинкеля. Зло будет коварно и кровожадно, но добро с картошкой одолеть непросто.

Преданная главному герою крестьянка Энн Барбара

В картине проводится основное действие на противопоставлении: селфмейдмена – мерзкому мажору, предпринимателя – хозяину-самодуру, конструктивного созидателя – садисту-разрушителю.

Благородный Людвиг с цыганской девочкой

Плюсы фильма. Главный и самый "жирный" – это, конечно, сам Мадс Миккельсен: его словно высеченное из камня лицо и "нордический" характер при безусловном обаянии не могут не завораживать. Всякие шероховатости и провисания сюжета прощаются – только ради его смелого и открытого взгляда. В начале ленты его герой вынужден идти на массу компромиссов, но чем дальше, тем больше совершает рыцарских поступков.

Минусы. Режиссура датчанина Николая Арселя, провалившего в Голливуде "Темную башню" по Кингу и вернувшегося после этого на родину – крайне средняя. Без фантазии и ослепительных находок, но – крепкая. У оператора с фантазией еще хуже. Он злоупотребляет средними и дальними планами, выручает только живописность датских панорам, поэтому – терпимо.

Так что можно сходить в кинотеатр: не шедевр, но скучать не придется. Тем более, сегодня нечасто попадается приключенческое кино на историческом материале, если это не трехсотая экранизация "Трех мушкетеров".