"Це ж буде видно": в ОП заперечують, що Україна отримала далекобійні ATACMS (відео)

Михайло Подоляк заявив, що якби Україна мала ATACMS, то це б відображалось на кількості зруйнованої російської інфраструктури на відстані понад 200 кілометрів.

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Україна не отримувала таємним шляхом далекобійні балістичні ракети американського виробництва ATACMS. А публікації в засобах масової інформації з подібними твердженнями є спекулятивними. Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Я просто не можу зрозуміти, навіщо вони це роблять. Мовиться про медійні майданчики. Що вони хочуть? Щоб ми капітулювали, стали на коліна? Я не розумію цих публікацій "Чи в них вже є ATACMS?" Ні! Якщо в нас будуть ATACMS, це чітко буде видно в зовсім іншій кількості зруйнованої російської інфраструктури на відстані понад 200 кілометрів. Це ж буде видно", — сказав Подоляк.

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Він уточнив, що Україна останні пів року стикалася з постійним зростанням дефіциту зброї та не могла знищувати російські спроможності, зокрема, логістичні. Водночас Росія за цей період змогла накопичити ресурси, які кидає на Донецький, Луганський, Харківський та Запорізький напрямки.

Михайло Подоляк наголосив, що сьогодні Україна має більше спроможностей атакувати російську інфраструктуру, але завдяки власним ракетам та дронам. Та й їх все одно недостатньо, вважає радник керівника ОПУ.

Коли Україна отримає ATACMS

24 квітня президент США Джо Байден підписав закон про військову допомогу Україні на $61 млрд.

"Я хочу зробити все, щоб якнайшвидше просунути цей пакет. У найближчі кілька годин я зроблю все, щоб передати це в наші відповідні органи, щоб ракетні системи, зброя були направлені в Україну", — сказав Байден.

За словами голови сенатського комітету з питань розвідки Марка Ворнера, Україна повинна отримати перші ATACMS вже до кінця цього тижня.

Ворнер наголосив, що передача боєприпасів і далекобійних ракет мала відбутися ще пів року тому, але оскільки цього не відбулося, то найкращий час — прямо зараз.

Водночас, CNN з посиланням на свої джерела 24 квітня опублікувало матеріал, в якому зазначило, що Сполучені Штати можуть уперше передати Україні ракети ATACMS, які вражають цілі на відстані 300 кілометрів.

Видання пише, що про далекобійні ракети Україна просила США як публічно, так і приватно.

Нагадаємо, 24 квітня Reuters з посиланням на неназваного американського чиновника заявило, що США таємно поставили Україні далекобійні ракети ATACMS. За даними видання, Пентагон спочатку заперечував проти постачання ракет дальнього радіусу дії, побоюючись можливої втрати таких ракет з американського арсеналу і їхнього використання Україною для атак углиб Росії. Однак постачання ракет із КНДР до Росії переконали США.

Цього ж дня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росії доведеться відтіснити українські війська ще далі вглиб країни, розширивши у такий спосіб так звану "санітарну зону". Цей крок, за його словами, обумовлений постачанням далекобійних ракет ATACMS, які Сполучені Штати можуть надати Україні.