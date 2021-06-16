Компания Samsung продемонстрировала свой первый прототип технологии 6G

Южнокорейский концерн продемонстрировал первый прототип системы 6G и провел тест с использованием терагерцовых частот.

Только недавно 5G-связь стала использоваться повсеместно, как инженеры уже предлагают технологию следующего 6-го, поколения. Компания Samsung презентовала прототип системы 6G.

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Об этом было сообщено на официальном ресурсе южнокорейского производителя.

Основным преимуществом 6G является более высокая скорость передачи данных и меньшие задержки. Ожидается, что пиковая скорость передачи данных будет в 50 раз выше, чем у 5G, а задержки снизятся до одной десятой по сравнению с 5G. Технология позволит передавать гораздо больший объем данных, например, 8K-файлы, VR- и голографическое видео.

В настоящее время связь 5G работает на частотах примерно до 40 ГГц, но 6G будет работать за пределами 100 ГГц, задействуя пока еще неиспользованный ТГц-спектр. Новая технология также повысит пропускную способность, которая для 5G составляет около 400 МГц.

Для своего теста исследователи из Samsung и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре использовали систему с частотой 140 ГГц и полосой пропускания 2 ГГц. При этом им удалось передать данные со скоростью 6,2 Гбит/с на расстояние 15 м. Стоит отметить, что система состоит из передатчика с фазированной решеткой с 16-ю каналами, модулей приемника и блока основной полосы частот, который обрабатывает сигналы и помогает направлять луч на приемник.

Это настоящий рекорд, ведь при 5G максимальная скорость составляет 5,23 Гбит/с. Однако исследователи уверены, что 6G будет демонстрировать скорость передачи данных до 1 Тбит/с (1000 Гбит/с).Однако ,если это и случится, то не ранее 2030 года.

Команда продемонстрировала новое устройство 6G на Международной конференции по коммуникациям IEEE 2021.

Ранее мы сообщали, что связь 6G не за горами: разработкой займутся Япония и Финляндия. Инженеры создадут новые стандарты связи — в пику китайским.