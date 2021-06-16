Компанія Samsung продемонструвала свій перший прототип технології 6G

Південнокорейський концерн продемонстрував перший прототип системи 6G і провів тест з використанням терагерцових частот.

Тільки нещодавно 5G-зв'язок став використовуватися повсюдно, як інженери вже пропонують технологію наступного 6-го покоління. Компанія Samsung презентувала прототип системи 6G.

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Про це було повідомлено на офіційному ресурсі південнокорейського виробника.

Основною перевагою 6G є більш висока швидкість передачі даних і менші затримки. Очікується, що пікова швидкість передачі даних буде в 50 разів вищою, ніж у 5G, а затримки знизяться до однієї десятої порівняно з 5G. Технологія дозволить передавати набагато більший обсяг даних, наприклад, 8K-файли, VR- і голографічне відео.

Наразі зв'язок 5G працює на частотах приблизно до 40 ГГц, але 6G буде працювати за межами 100 ГГц, залучаючи поки ще невикористаний ТГц-спектр. Нова технологія також підвищить пропускну здатність, яка для 5G становить близько 400 МГц.

Для свого тесту дослідники із Samsung і Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі використовували систему з частотою 140 ГГц і пропускною здатністю 2 ГГц. При цьому їм вдалося передати дані зі швидкістю 6,2 Гбіт/с на відстань 15 м. Варто зазначити, що система складається з передавача з фазированими гратами з 16-ма каналами, модулів приймача і блоку основної смуги частот, який обробляє сигнали і допомагає скеровувати промінь на приймач.

Це справжній рекорд, адже при 5G максимальна швидкість становить 5,23 Гбіт/с. Однак, дослідники впевнені, що 6G буде демонструвати швидкість передачі даних до 1 Тбіт/с (1000 Гбіт/с) .Однак, якщо це і станеться, то не раніше 2030 року.

Команда продемонструвала новий пристрій 6G на Міжнародній конференції з комунікацій IEEE 2021.

Раніше ми повідомляли, що зв'язок 6G не за горами: розробкою займуться Японія та Фінляндія. Інженери створять нові стандарти зв'язку — на противагу китайським.