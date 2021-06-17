Секрет разгадан. Ученые выяснили причину потускнения Бетельгейзе

Разгадать давнюю тайну эксперты смогли с помощью Очень большого телескопа, получившего ранее неизвестную информацию.

Красный сверхгигант Бетельгейзе известен профессиональным астрономам и астрономам-любителям как одна из крупнейших звезд, видимых невооруженным глазом. Возможно, именно поэтому для них было так удивительно, когда яркость звезды начала уменьшаться в октябре 2019 года, пишет Science Focus.

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К февралю 2020 года звезда в созвездии Ориона, достигла рекордно низкого уровня — всего 40% от своей обычной яркости. Это резкое падение вызвало предположение, что Бетельгейзе вот- вот превратится в сверхновую, то есть достигнет конца своей жизни в красном сверхгиганте, схлопнется, а затем отскочит в огненный взрыв, настолько яркий, что мы даже сможем увидеть его днем.

Астрономам не сразу стало ясно, насколько реально это предположение, поскольку сверхновая не наблюдалась в нашей галактике с тех пор, как астроном Иоганн Кеплер увидел ее в 1604 году. Но этого так и не произошло, и к апрелю 2020 года Бетельгейзе вернулась в обычное состояние.

Однако теперь изображения звезды, полученные с помощью Очень большого телескопа Европейской Южной Обсерватории, вместе с данными инструмента GRAVITY, показали, что с ней случилось.

"Мы стали непосредственными свидетелями образования так называемой звездной пыли. На этот раз мы наблюдали, как внешний облик звезды меняется в реальном времени в течение нескольких недель", — сказал доктор Мигель Монтаржес из Парижской обсерватории.

Поверхность Бетельгейзе меняется постоянно. Внутри нее растут, сжимаются и перемещаются гигантские пузырьки газа. Прежде чем началось великое потускнение эти пузырьки вырывались с ее поверхности и вынеслись в космос. По мере отдаления от звезды температура пузырька снизилась и, в конце концов, газ конденсировался в твердую пыль. Это облако пыли частично скрыло Бетельгейзе от Земли, особенно в южном регионе.

"Пыль, выброшенная из холодных эволюционировавших звезд, такая как выброс, который мы только что наблюдали, может стать строительным материалом для образования землеподобных планет, на которых может зародиться жизнь. Глядя на звезды ночью, эти крошечные мерцающие точки кажутся вечными. Однако потускнение Бетельгейзе разрушает эту иллюзию", — заключила Эмили Кэннон из Католического университета в Левене.