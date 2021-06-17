Секрет розгаданий. Учені з'ясували причину затемнення Бетельгейзе

Розгадати давню таємницю експерти змогли за допомогою дуже великого телескопа, який отримав раніше невідому інформацію.

Червоний надгігант Бетельгейзе відомий професійним астрономам і астрономам-любителям як одна з найбільших зірок, видимих неозброєним оком. Можливо, саме тому для них було так дивно, коли яскравість зірки почала зменшуватися в жовтні 2019 року, пише Science Focus.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

До лютого 2020 року зірка в сузір'ї Оріона досягла рекордно низького рівня — усього 40% від своєї звичайної яскравості. Це різке падіння викликало припущення, що Бетельгейзе ось-ось перетвориться на наднову, тобто досягне кінця свого життя в червоному надгіганті, схлопнеться, а потім відскочить у вогненний вибух, настільки яскравий, що ми навіть зможемо побачити його вдень.

Астрономам не відразу стало зрозуміло, наскільки реальне це припущення, оскільки наднова не спостерігалася в нашій галактиці з тих пір, як астроном Йоганн Кеплер побачив її в 1604 році. Але цього так і не відбулося, і до квітня 2020 року Бетельгейзе повернулася у звичайний стан.

Однак, тепер зображення зірки, отримані за допомогою дуже великого телескопа Європейської Південної Обсерваторії, разом з даними інструменту GRAVITY, показали, що з нею сталося.

"Ми стали безпосередніми свідками утворення так званого зоряного пилу. Цього разу ми спостерігали, як зовнішній вигляд зірки змінюється в реальному часі протягом декількох тижнів", — сказав доктор Мігель Монтаржес з Паризької обсерваторії.

Поверхня Бетельгейзе змінюється постійно. Усередині неї ростуть, стискаються і переміщаються гігантські бульбашки газу. Перш ніж почалося велике затемнення, ці бульбашки виривалися з її поверхні і винеслися в космос. У міру віддалення від зірки температура бульбашки знизилася і, врешті-решт, газ конденсувався у твердий пил. Ця хмара пилу частково приховала Бетельгейзе від Землі, особливо в південному регіоні.

"Пил, викинутий з холодних зірок, що еволюціонували, такий як викид, який ми тільки що спостерігали, може стати будівельним матеріалом для утворення землеподібних планет, на яких може зародитися життя. Дивлячись на зірки вночі, можна побачити, що ці крихітні мерехтливі точки здаються вічними. Однак затемнення Бетельгейзе руйнує цю ілюзію", — підсумувала Емілі Кеннон з Католицького університету в Левені.