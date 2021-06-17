Ученые рассказали, как затмения помогли разгадать тайны солнечного ветра

Солнечные затмения помогли ученым получить неожиданные данные, касающиеся солнечных ветров и солнечной короны - внешней атмосферы Солнца.

В ходе исследования, длившегося более 14 лет, ученые путешествовали по всему миру в поисках солнечных затмений, и сделали интересные открытия, сообщает express.co.uk

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Во время солнечного затмения Луна блокирует свет от Солнца, в результате чего день ненадолго превращается в ночь. Однако во время затмения внешний край атмосферы Солнца, известный как корона, все еще виден. Корона создает солнечный ветер, который представляет собой постоянный поток частиц, исходящих от нашей звезды.

Ученые путешествовали планете, чтобы наблюдать солнечные затмения, которые происходят каждые 18 месяцев или каждые два года, и сделали некоторые открытия.

Используя специальные приборы, группа экспертов NASA смогла измерить температуру частиц из самой внутренней части короны, источников солнечного ветра.

Ученые обнаружили, что корона сохраняет свою температуру в течение различных солнечных циклов, включая солнечный максимум и минимум. Солнце следует хорошо известному, но малоизученному 11-летнему циклу. Активность звезды возрастает и падает, образуя так называемый солнечный максимум, а затем солнечный минимум. Во время солнечного максимума Солнце более мощное и покрыто пятнами. И наоборот, когда Солнце входит в солнечный минимум, энергия нашей звезды начинает немного уменьшаться.

Поэтому ученые были удивлены, увидев, что корона в значительной степени сохраняет свою температуру.

"Температура у источников солнечного ветра в короне почти постоянна на протяжении всего солнечного цикла", — говорит Шадия Хаббал из Гавайского университета. "Это открытие является неожиданным, потому что корональные структуры зависят от изменений в распределении намагниченной плазмы в короне, которая сильно меняется в течение 11-летнего магнитного солнечного цикла".

"Это означает, что все, что нагревает большую часть короны и солнечного ветра, не очень зависит от цикла активности Солнца", — говорит Бенджамин Бо из Гавайского университета.

Однако, по словам доктора Хаббал, теперь возникает новый вопрос: "Какие процессы поддерживают постоянную температуру источников солнечного ветра?"

Хотя новое открытия дает новое представление о солнечных ветрах и короне, остается еще много загадок, которые предстоит разгадать, говорят ученые.

"Мы надеемся, что наши усилия прольют свет на давнюю загадку Солнца: как корона достигает температуры в миллион градусов, что намного горячее, чем поверхность Солнца?", — говорят ученые.