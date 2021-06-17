Учені розповіли, як затемнення допомогли розгадати таємниці сонячного вітру

Сонячні затемнення допомогли вченим отримати несподівані дані, що стосуються сонячних вітрів і сонячної корони — зовнішньої атмосфери Сонця.

У ході дослідження, що тривало понад 14 років, учені подорожували по всьому світу в пошуках сонячних затемнень, і зробили цікаві відкриття, повідомляє express.co.uk

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Під час сонячного затемнення Місяць блокує світло від Сонця, у результаті чого день ненадовго перетворюється на ніч. Однак, під час затемнення зовнішній край атмосфери Сонця, відомий як корона, усе ще видно. Корона створює сонячний вітер, який представляє собою постійний потік частинок, що виходять від нашої зірки.

Учені подорожували планетою, щоб спостерігати сонячні затемнення, які відбуваються кожні 18 місяців або кожні два роки, і зробили деякі відкриття.

Використовуючи спеціальні прилади, група експертів NASA змогла виміряти температуру частинок з найбільш внутрішньої частини корони, джерела сонячного вітру.

Учені виявили, що корона зберігає свою температуру протягом різних сонячних циклів, включаючи сонячний максимум і мінімум. Сонце слідує за добре відомим, але маловивченим 11-річним циклом. Активність зірки зростає і падає, утворюючи так званий сонячний максимум, а потім сонячний мінімум. Під час сонячного максимуму Сонце більш потужне і покрите плямами. І навпаки, коли Сонце входить у сонячний мінімум, енергія нашої зірки починає трохи зменшуватися.

Тому вчені були здивовані, побачивши, що корона значною мірою зберігає свою температуру.

"Температура біля джерел сонячного вітру в короні майже постійна протягом усього сонячного циклу", — говорить Шадія Хаббал з Гавайського університету. "Це відкриття є несподіваним, тому що корональні структури залежать від змін у розподілі намагніченої плазми в короні, яка сильно змінюється протягом 11-річного магнітного сонячного циклу".

"Це означає, що все, що нагріває більшу частину корони і сонячного вітру, не дуже залежить від циклу активності Сонця", — говорить Бенджамін Бо з Гавайського університету.

Однак, за словами доктора Хаббал, наразі виникає нове питання: "Які процеси підтримують постійну температуру джерел сонячного вітру?"

Хоча нове відкриття дає нове уявлення про сонячні вітри і корону, залишається ще багато загадок, які належить розгадати, кажуть учені.

"Ми сподіваємося, що наші зусилля проллють світло на давню загадку Сонця: як корона досягає температури в мільйон градусів, що набагато гарячіша, ніж поверхня Сонця?", — говорять учені.