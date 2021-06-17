Спустя десятилетия; тайна, окружающая гигантские космические взрывы разрешена, - ученые

Чтобы непосредственно исследовать физические особенности магнитного поля, питающего взрыв, эксперты измерили особое свойство света — поляризацию.

После десятилетий путаницы, противоречивых результатов и общего хаоса ученые наконец, выяснили, что движет мощными гамма-всплесками (GRB), выброшенными наружу умирающими звездами. Об этом пишет Futurism.

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GRB — это чрезвычайно короткие, но в то же время чрезвычайно интенсивные взрывы, которые происходят, когда массивная звезда умирает и на ее месте образуется черная дыра.

Однако основная сила, движущая этими сфокусированными лучами, долгое время оставалась загадкой, и ученые расходились во мнениях о природе, долговечности и поведении магнитных полей, которые двигали гамма-всплески наружу.

Благодаря новому исследованию, опубликованному в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ученые наконец раскрыли эту тайну.

"Мы измерили особое свойство света — поляризацию, чтобы непосредственно исследовать физические свойства магнитного поля, питающего взрыв. Это отличный способ, который решает давнюю загадку этих экстремальных космических взрывов — загадку, которую я изучала в течение длительного времени", — рассказала Кэрол Манделл, автор исследования и руководитель отдела астрофизики в Университете Бата.

Ученые в целом согласились с тем, что мимолетные магнитные поля, переплетенные с выброшенным звездным веществом, помогли вызвать сфокусированный, похожий на луч взрыв, после того как он был свернут в форму образующейся черной дырой.

Но эксперты не могли прийти к единому мнению о том, как долго длились эти магнитные поля и что с ними произошло, когда они улетели далеко от космических обломков.

"Поскольку каждая исследовательская группа использовала разные модели, методологии и оборудование, было практически невозможно решить все их различные выводы и прийти к реальному объяснению", — отметила ведущий автор исследования Нурия Джордана-Митянс.

Однако теперь, используя передовые автономные телескопы, команда Университета Бата смогла получить самый быстрый проблеск GRB, и определить несколько вещей: а именно, что магнитное поле рассеивается, причем довольно быстро, и что GRB были намного меньше, чем предполагали другие команды.

"Это исследование показало, что самые мощные гамма-всплески могут питаться от крупномасштабных упорядоченных магнитных полей. Но только самые быстрые телескопы смогут уловить их характерный сигнал поляризации, прежде чем они будут потеряны для взрыва", — заключила Джордана-Митянс.