Через десятиліття; таємниця, що оточує гігантські космічні вибухи розгадана, — вчені

Щоб безпосередньо дослідити фізичні особливості магнітного поля, яке живить вибух, експерти виміряли особливу властивість світла — поляризацію.

Після десятиліть плутанини, суперечливих результатів і загального хаосу вчені нарешті, з'ясували, що рухає потужними гамма-спалахами (GRB), викинутими назовні зірками, що вмирають. Про це пише Futurism.

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GRB — це надзвичайно короткі, але в той же час надзвичайно інтенсивні вибухи, які відбуваються, коли масивна зірка вмирає і на її місці утворюється чорна діра.

Однак основна сила, рушійна цими сфальцьованими променями, довгий час залишалася загадкою, і вчені розходилися в думках про природу, довговічність та поведінку магнітних полів, які рухали гамма-спалахи назовні.

Завдяки новому дослідженню, опублікованому в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, вчені нарешті розкрили цю таємницю.

"Ми виміряли особливу властивість світла — поляризацію, щоб безпосередньо досліджувати фізичні властивості магнітного поля, яке живить вибух. Це відмінний спосіб, який вирішує давню загадку цих екстремальні космічні вибухи — загадку, яку я вивчала протягом тривалого часу", — розповіла Керол Манделл, авторка дослідження і керівниця відділу астрофізики в Університеті Бата.

Учені в цілому погодилися з тим, що швидкоплинні магнітні поля, переплетені з викинутою зоряною речовиною, допомогли викликати сфокусований, схожий на промінь вибух, після того як він був згорнутий у форму, що утворюється чорною дірою.

Але експерти не могли дійти єдиної думки про те, як довго тривали ці магнітні поля і що з ними сталося, коли вони полетіли далеко від космічних уламків.

"Оскільки кожна дослідницька група використовувала різні моделі, методології та обладнання, було практично неможливо вирішити всі їхні різні висновки і дійти реального пояснення", — зазначила провідна авторка дослідження Нурія Джордана-Мітянс.

Однак тепер, використовуючи передові автономні телескопи, команда Університету Бата змогла отримати найшвидший проблиск GRB, і визначити кілька речей: магнітне поле розсіюється, причому досить швидко, і що GRB були набагато менші, ніж припускали інші команди.

"Це дослідження показало, що найпотужніші гамма-спалахи можуть харчуватися від великомасштабних упорядкованих магнітних полів. Але тільки найшвидші телескопи зможуть вловити їхній характерний сигнал поляризації, перш ніж вони будуть втрачені для вибуху", — підсумувала Джордана-Мітянс.