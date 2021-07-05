Педагогические игры Edugames уже в смартфоне

Навыки счета, чтения формируются быстрее, когда обучение проходит в форме игры. Об этом говорит многолетний опыт учителей младшей школы. К тому же, применение игровых технологий во время уроков – один из принципов Новой украинской школы.

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Электронные образовательные игровые ресурсы "Edugames" от мультимедийного издательства "Розумники" уже имеют высокие оценки педагогов, которые пользуются ими как во время уроков в школе, так и во время дистанционного обучения. Оценить пользу педагогических игр могли и родители – задания, которые полностью соответствуют действующей учебной программе, дети проходят с интересом и удовольствием, как во время учебного года, так и на каникулах, для повторения.

Сейчас программа содержит более 17 000 интерактивных игровых заданий, пояснений и визуализаций по предметам "Математика" и "Украинский язык" для 1-4 классов по школьной программе, имеет гриф МОН и рекомендации по использованию в Новой украинской школе.

В кругу "Розумников" — сотни школ, из которых 104 школы по всей Украине участвуют во Всеукраинском педагогическом эксперименте Smart Kids; 43 украинские школы во всех странах мира; больше 9000 учителей начальных классов, более 140 тысяч учеников, 30+ миллионов выполненных заданий.

Для родителей младших школьников сейчас есть больше возможностей продолжить знакомство с программой — Edugames "Розумники" в середине мая стали отдельным приложением в lifecell.

Теперь родителям школьников, которые являются абонентами компании lifecell, добавить полезный контент в свой смартфон просто:

- загрузить мобильное приложение Edugames из магазина приложений;

- открыть приложение. В поле Логин – ввести номер мобильного телефона, в поле Пароль – пароль, который получили в SMS-сообщении.

И больше 17 000 пояснений, заданий и примеров по математике и украинскому языку станут доступными!

Стоимость услуги – 3 гривны в день, или 60 гривен в месяц, первые два дня – бесплатно.

Для подключения – отправьте SMS с текстом 1 на номер 639 или наберите USSD-код *639#.

Больше информации — https://rozumnyky.lifecell.ua/