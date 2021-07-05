Педагогічні ігри Edugames вже у смартфоні

Навички рахунку, читання формуються швидше, коли навчання проходить у формі гри – про це говорить багаторічний досвід вчителів початкової школи. До того ж, застосовувати ігрові технології під час уроків – один з принципів Нової української школи.

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Електронні освітні ігрові ресурси "Edugames" від мультимедійного видавництва "Розумники" вже мають високі оцінки від педагогів, які користуються ними як під час уроків в школі, так і під час дистанційного навчання. Оцінити користь педагогічних ігор могли й батьки – завдання, які повністю відповідають чинній навчальній програмі, діти проходять із цікавістю і задоволенням, під час навчального року і на канікулах, для повторення.

Зараз програма містить більше 17 000 інтерактивних ігрових завдань, пояснень і візуалізацій з предметів "Математика" та "Українська мова" для 1-4 класів за шкільною програмою, які мають гриф МОН України та рекомендації до використання у Новій українській школі. У колі "Розумників" — сотні шкіл, з них — 104 школи по всій країні у Всеукраїнському педагогічному експерименті Smart Kids; 43 українські школи у країнах Європи; більше 9 000 вчителів початкових класів, більше 140 тисяч учнів, понад 30 мільйонів виконаних завдань.

Для батьків молодших школярів, наразі більше можливостей продовжити знайомство із програмою — Edugames "Розумники" в середині травня стали окремим застосунком у lifecell.

Відтепер батькам школярів початкової школи, які є абонентами lifecell, просто додати корисний контент у смартфон:

- завантажити мобільний застосунок Edugames з магазину застосунків;

- відкрити застосунок. У полі Логін – ввести номер вашого мобільного телефону, у полі Пароль – пароль, який ви отримали в SMS-повідомленні.

І понад 17 000 пояснень, завдань і прикладів з математики і української мови – стануть доступні!

Вартість послуги – 3 гривні на день або 60 гривень на місяць, перші два дні – безкоштовно.

Для підключення відправте SMS з текстом "1" на номер 639 або наберіть USSD-код *639#.

Більше інформації — https://rozumnyky.lifecell.ua/