Рождаются в хаосе. Ученые назвали механизмы, которые отвечают за формирование планет

А сделали они это с помощью изучения молодой звезды Elias 2-27, расположенной на расстоянии 400 световых лет от Земли в созвездии Змееносца.

Исследователи уже знали, что протопланетные диски, те слабо сгущенные газ и пыль, которые вращаются вокруг молодых звезд, постепенно сливаются вместе, создавая тем самым новые миры, пишет Futurism.

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Но какие конкретные механизмы отвечают за этот процесс, долгое время оставались для экспертов загадкой, пока пара новых исследований, опубликованных в The Astrophysical Journal, не показала, что гравитационная нестабильность и общая хаотичность (возможно, из-за того, что новый материал втягивается в гравитационное притяжение звезды) играют в этом непосредственную роль.

Команда, сделавшая это открытие, оказалась в нужное время в нужном месте — они изучали молодую звезду Elias 2-27, расположенной на расстоянии 400 световых лет от Земли в созвездии Змееносца. Так как она все еще новая и активно формирует новые планеты, она является очагом космической деятельности.

"Возможно, на диск все еще попадает новый материал из окружающего молекулярного облака, что делает систему еще более хаотичной. Звездная система Elias 2-27 очень асимметрична по газовой структуре. Для нас это было совершенно неожиданно, и мы впервые наблюдаем такую вертикальную асимметрию в протопланетном диске", — отметила ведущая автор исследования из Лейденского университета Тереза Панеке-Карреньо.

Это невероятное открытие показывает, насколько изменчивым может быть пустое пространство, а также насколько научные открытия основаны на удаче.

"Изучать, как формируются планеты, трудно, потому что на их формирование уходят миллионы лет. Для звезд, которые живут тысячи миллионов лет, это очень короткий временной масштаб, но для нас этот процесс — долгий", — добавила Панеке-Карреньо.

Если ученым не удастся найти еще один Elias 2-27, это может стать серьезной проблемой, поскольку экспертам будет труднее узнавать о формировании планет и перепроверять свои новые открытия.

"Что мы можем сделать, так это наблюдать за молодыми звездами с протопланетными дисками и попытаться объяснить, почему они выглядят так, как они выглядят", — заключила Панеке-Карреньо.