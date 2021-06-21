"Сердцебиение" Земли вызывает массовое вымирание каждые 27 млн лет, – ученые

Ученые выяснили, сколько времени осталось до следующего удара "сердца" планеты.

За последние 260 млн лет на Земле появились и исчезли динозавры, суперконтинент Пангея разделился на континенты и острова, а люди быстро и необратимо изменили мир.

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Но несмотря на это, кажется, Земли имеет собственный отсчет времени. Новое исследование древних геологических событий предполагает, что у планеты есть медленное, устойчивое "сердцебиение" геологической активности каждые 27 млн лет или около того, пишет Science Alert.

Пульс сгруппированных геологических событий включает в себя вулканическую активность, массовые вымирания, перестроение тектонических плит и повышение уровня моря. Ученые считают, что до следующего такого разрушительного цикла осталось еще 20 млн лет.

"Многие считают, что геологические события случайны во времени. Но наше исследование предоставляет статистические доказательства определенного цикла, предполагая, что эти геологические события коррелированы, а не случайны", – говорит автор исследования, геолог Нью-Йоркского университета Майкл Рампино.

Он и его команда повели новый анализ 89 хорошо изученных геологических событий за последние 260 млн лет.

Фото: Rampino et al., Geoscience Frontiers, 2021

Как видно из приведенного графика, некоторые из временных отрезков были действительно тяжелыми – более восьми разрушительных событий произошли за геологически короткие промежутки времени.

"Эти события включают времена морских и неморских вымираний, крупных океанических катаклизмов, континентальных извержений паводковых базальтов, колебаний уровня моря, глобальных импульсов внутриплитного магматизма, а также изменений морского дна и реорганизации плит", – говорят ученые.

"Наши результаты показывают, что глобальные геологические события, как правило, коррелируют и, кажется, происходят с циклом около 27,5 млн лет", – добавляет команда.

Геологи давно изучают потенциальный цикл геологических событий. Еще в 1920 и 30-х года ученые предполагали, что геологическая летопись имеет цикл в 30 млн лет, позже время сократилось до 26,2 млн лет.

Теперь ученые считают, что импульсы происходят каждые 27,5 млн лет. Исследование показывается, что отметка в 27,5 млн лет – это время массового вымирания на Земле.

Исследователи пока точно не знают, что является причиной подобного "сердцебиения" Земли. Некоторые предполагают, что это удары комет, а другие винят так называемую Девятую планету.

Правда, если у Земли действительно есть геологическое "сердцебиение" оно может быть связано с чем-то более близким.

"Циклические тектонические импульсы и изменения климата могут быть результатом геофизических процессов, связанных с динамикой тектонических плит и мантийных шлейфов, или могут определяться астрономическими циклами, связанными с движением Земли в Солнечной системе и галактике", – подытожили авторы исследования.