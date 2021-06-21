"Серцебиття" Землі викликає масове вимирання кожні 27 млн років, — вчені

Вчені з'ясували, скільки часу залишилося до наступного удару "серця" планети.

За останні 260 млн років на Землі з'явилися і зникли динозаври, суперконтинент Пангея розділився на континенти і острови, а люди швидко і необоротно змінили світ.

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Але незважаючи на це, здається, у Землі є власний відлік часу. Нове дослідження древніх геологічних подій передбачає, що у планети є повільне, стійке "серцебиття" геологічної активності кожні 27 млн років або близько того, пише Science Alert.

Пульс згрупованих геологічних подій включає в себе вулканічну активність, масові вимирання, перестроювання тектонічних плит і підвищення рівня моря. Вчені вважають, що до наступного такого руйнівного циклу залишилося ще 20 млн років.

"Багато хто вважає, що геологічні події випадкові у часі. Але наше дослідження надає статистичні докази певного циклу, припускаючи, що ці геологічні події корельовані, а не випадкові", — говорить автор дослідження, геолог Нью-Йоркського університету Майкл Рампіно.

Він і його команда провели новий аналіз 89 добре вивчених геологічних подій за останні 260 млн років.

Фото: Земля

Як видно з наведеного графіку, деякі з часових відрізків були справді складні — більше восьми руйнівних подій відбулися за геологічно короткі проміжки часу.

"Ці події включають часи морських і неморських вимирань, великих океанічних катаклізмів, континентальних вивержень паводкових базальтів, коливань рівня моря, глобальних імпульсів внутріплітного магматизму, а також змін морського дна і реорганізації плит", — говорять вчені.

"Наші результати показують, що глобальні геологічні події, як правило, корелюють і, здається, відбуваються з циклом близько 27,5 млн років", — додає команда.

Геологи давно вивчають потенційний цикл геологічних подій. Ще в 1920 і 30-х року вчені припускали, що геологічна літопис має цикл в 30 млн років, пізня година скоротилося до 26,2 млн років.

Тепер вчені вважають, що імпульси відбуваються кожні 27,5 млн років. Дослідження показується, що відмітка в 27,5 млн років — це час масового вимирання на Землі.

Дослідники поки точно не знають, що є причиною подібного "серцебиття" Землі. Дехто припускає, що це удари комет, а інші звинувачують так звану Дев'яту планету.

Правда, якщо у Землі дійсно є геологічне "серцебиття" воно може бути пов'язане з чимось ближчим.

"Циклічні тектонічні імпульси і зміни клімату можуть бути результатом геофізичних процесів, пов'язаних з динамікою тектонічних плит і мантійних шлейфів, або можуть визначатися астрономічними циклами, пов'язаними з рухом Землі в Сонячній системі і галактиці", — підсумували автори дослідження.