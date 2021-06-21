Динозавры могли умереть от двух ударов астероидов, один из них приземлился в Украине, – ученые

Новое исследование экспертов показало, что массовое вымирание на самом деле было совокупным результатом нескольких различных бедствий, а не только одного.

В школах рассказывают историю о том, что десятки миллионов лет назад астероид упал на Землю и убил всех динозавров. Для детской фантазии это представляется так, как будто кто-то щелкнул пальцами, и "бум" — тираннозавр Рекс и все его чешуйчатые (или пернатые) друзья исчезли в мгновение ока, пишет Inverse.

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Однако благодаря разным исследованиям палеонтологов стало известно, что на самом деле это не так — массовое уничтожение динозавров было быстрым в масштабе космического времени, но в масштабе человеческих жизней — медленным процессом. Боле того, есть еще одна важная деталь — массовое вымирание было вызвано не только одним астероидом. Динозавры вымерли в результате ряда катастроф; не один, а сразу несколько астероидов виноваты в уничтожении большинства этих монстров.

Новое исследование ученых, опубликованное в журнале Science Advances, показывает, что массовое вымирание динозавров произошло не так, как все думали, в частности, она развенчивает гипотезу двойного удара.

Это была теория, согласно которой два астероида один за другим упали на Землю, уничтожив динозавров и других живых существ. Как оказалось, пара фатальных космических камней имела совсем другой совокупный эффект на нашей планете.

До сих пор считалось, что столкновение с астероидом меньшего размера предшествовало удару с Чикшулубом, который убил большинство динозавров. Теория гласит, что сначала упал астероид меньшего размера, а затем смертельный удар нанес более крупный астероид. Однако новое исследование показывает, что меньший удар астероида на самом деле произошел после Чикшулуба.

"Раньше считалось, что Болтышский кратер образовался до ударного кратера Чикшулуб. Но как мы выяснили, это не совсем так", — рассказала Аннемари Пикерсгилл, ведущий автор статьи и исследователь из Университета Глазго.

Немного предыстории. Чикшулуб — это древний ударный кратер, сформировавшийся в результате удара астероида, который, как считается, уничтожил 75% растительной и животной жизни на Земле около 66 миллионов лет назад.

Его углубление имеет размеры 150 км в поперечнике и 19 км в глубину, и на данный момент скрыто под землей. Горные породы имеют тенденцию накапливаться в течение миллионов лет, скрывая эти "шрамы" на поверхности Земли.

Тем не менее ученые могут углубиться, чтобы найти слои породы, датируемые временем образования Чикшулуба. Для этого они используют такие методы, как радиоизотопное датирование, чтобы приблизительно определить возраст породы.

В Украине находится еще один ударный кратер — Болтышский. Он имеет всего 24 км в ширину и менее 0,8 км в глубину, но по сравнению с Чикшулубом он лишь капля в море. Два удара произошли с разницей примерно в 500 000 лет, что в планетарном масштабе не так уж и много времени.

[ + – ] Иллюстрация кратера Чикшулуб вскоре после его образования. Фото: Mark Garlick/Science Photo Library

Тот факт, что данные нового исследования показывают, что Болтышский кратер появился после Чикшулуба, подтверждает мнение о том, что массовое вымирание на самом деле было совокупным результатом нескольких различных бедствий, а не только одного.

Первоначально Пикерсгилл пыталась определить точный период времени, когда сформировался Болтышский кратер, используя метод датирования, который включает отслеживание распада радиоактивных изотопов. Поскольку два удара произошли близко по времени, трудно сказать, какой из них случился первым.

Что еще интересно, так это то, что удар, который привел к формированию Болтышского кратера совпал с периодом потепления в истории Земли, включая сильную вулканическую активность на территории нынешней Индии в дополнение к нескольким ударам астероидов. Как предполагает Пикерсгилл, вполне возможно, что эти удары могли подпитывать или спровоцировать вулканическую активность.

"У нас нет достаточных доказательств, чтобы узнать, существует ли причинно-следственная связь между ударами астероидов и вулканической активностью", — добавила она.

Один из самых любопытных результатов этого исследования заключен в скальных отложениях самого ударного кратера. Соавтор исследования Дэвид Джолли проанализировал данные о пыльце в осадочной породе, расположенной прямо над местом удара.

"Пыльца показала, что жизнь после Болтышского столкновения несколько восстанавливается. Потому что, если бы кратер сформировался, он уничтожил бы растения и все остальное. Кроме того, сразу над ним есть участок скалы, который называется бесплодной зоной, где нет никаких доказательств того, что поблизости было хоть что-то живое. Также, помимо этого, существует последовательность восстановления — способ, которым растения имеют тенденцию возвращаться в том же порядке", — отметила Пикерсгилл.

Так что то, что мы считаем массовым вымиранием, на самом деле было серией меньших вымираний, и жизнь изо всех сил пыталась найти путь к восстановлению. По словам Пикерсгилл, для того, чтобы жизнь начала восстанавливаться в устойчивом масштабе, требуется от 2000 до 5000 лет.

Чтобы получить более четкую картину этого катастрофического периода истории Земли, было бы хорошо смоделировать новое открытие и проверить все предположения, а затем изменить их, чтобы получить ряд прогнозов, и посмотреть каков будет результат.

"Понимая, как жизнь сохранялась в прошлом, мы можем извлечь некоторые важные уроки для выживания в будущем", — заключила Пикерсгилл.