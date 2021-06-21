Динозаври могли померти від двох ударів астероїдів, один з них приземлився в Україні, — вчені

Нове дослідження експертів показало, що масове вимирання насправді було сукупним результатом кількох різних лих, а не тільки одного.

У школах розповідають історію про те, що десятки мільйонів років тому астероїд впав на Землю і вбив всіх динозаврів. Для дитячої фантазії це представляється так, як ніби хтось клацнув пальцями, і "бум" — тиранозавр Рекс і все його лускаті (або пернаті) друзі зникли в одну мить, пише Inverse.

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Однак завдяки різним дослідженням палеонтологів стало відомо, що насправді це не так — масове знищення динозаврів було швидким в масштабі космічного часу, але в масштабі людських життів — повільним процесом. Більш того, є ще одна важлива деталь — масове вимирання сталося не тільки через один астероїд. Динозаври вимерли в результаті ряду катастроф; не один, а відразу декілька астероїдів винні у знищенні більшості цих монстрів.

Нове дослідження вчених, опубліковане в журналі Science Advances, показує, що масове вимирання динозаврів сталося не так, як всі думали, зокрема, воно розвінчує гіпотезу подвійного удару.

Це була теорія, згідно з якою два астероїда один за одним впали на Землю, знищивши динозаврів і інших живих істот. Як виявилося, пара фатальних космічних каменів мала зовсім інший сукупний ефект для нашої планети.

До цих пір вважалося, що зіткнення з астероїдом меншого розміру передувало удару з Чикшулубом, який убив більшість динозаврів. Теорія стверджує, що спочатку впав астероїд меншого розміру, а потім смертельного удару завдав більший астероїд. Однак нове дослідження показує, що менший удар астероїда насправді стався після Чикшулуба.

"Раніше вважалося, що Бовтиська западина утворилася до ударного кратера Чикшулуб. Але як ми зʼясували, це не зовсім так", — розповіла Аннемарі Пікерсгілл, провідний автор статті і дослідник з Університету Глазго.

Трохи передісторії. Чикшулуб — це древній ударний кратер, що сформувався в результаті удару астероїда, який, як вважається, знищив 75% рослинного і тваринного життя на Землі близько 66 мільйонів років тому.

Його поглиблення має розміри 150 км в поперечнику і 19 км в глибину, і на даний момент приховано під землею. Гірські породи мають тенденцію накопичуватися протягом мільйонів років, приховуючи ці "шрами" на поверхні Землі.

Проте вчені можуть заглибитися, щоб знайти шари породи, що датуються часом утворення Чикшулуба. Для цього вони використовують такі методи, як радіоізотопне датування, щоб приблизно визначити вік породи.

В Україні знаходиться ще один ударний кратер — Бовтиська западина. Він має всього 24 км в ширину і менше 0,8 км у глибину, але в порівнянні з Чикшулубом він лише крапля в морі. Два удари відбулися з різницею приблизно в 500 000 років, що в планетарному масштабі не так вже й багато часу.

[ + – ] Ілюстрація кратера Чікшулуб незабаром після його утворення. Фото: Mark Garlick/Science Photo Library

Той факт, що дані нового дослідження показують, що Бовтиська западина зʼявилася після Чикшулуб, підтверджує думку про те, що масове вимирання насправді було сукупним результатом кількох різних лих, а не тільки одного.

Спочатку Пікерсгілл намагалася визначити точний період часу, коли сформувалася Бовтиська западина, використовуючи метод датування, який містить відстеження розпаду радіоактивних ізотопів. Оскільки два удари відбулися близько за часом, важко сказати, який з них трапився першим.

Що ще цікаво, так це те, що удар, який призвів до формування Бовтиської западини збігся з періодом потепління в історії Землі, включно з сильною вулканічною активністю на території нинішньої Індії на додаток до кількох ударів астероїдів. Як припускає Пікерсгілл, цілком можливо, що ці удари могли спровокувати вулканічну активність.

"У нас немає достатніх доказів, щоб дізнатися, чи існує причинно-наслідковий звʼязок між ударами астероїдів і вулканічною активністю", — додала вона.

Один з найцікавіших результатів цього дослідження полягає в скельних відкладеннях самого ударного кратера. Співавтор дослідження Девід Джоллі проаналізував дані про пилку в осадової породи, розташованої прямо над місцем удару.

"Пилок показав, що життя після Бовтиського зіткнення дещо відновлюється. Тому що, якби кратер сформувався, він знищив би рослини і все інше. Крім того, відразу над ним є ділянка скелі, який називається безплідною зоною, де немає ніяких доказів того, що поблизу було хоч щось живе. Також, окрім цього, існує послідовність відновлення — спосіб, яким рослини мають тенденцію повертатися в тому ж порядку ", — зазначила Пікерсгілл.

Так що те, що ми вважаємо масовим вимиранням, насправді було серією менших вимирань, і життя з усіх сил намагалася знайти шлях до відновлення. За словами Пікерсгілл, для того, щоб життя почало відновлюватися в стійкому масштабі, потрібно від 2000 до 5000 років.

Щоб отримати більш чітку картину цього катастрофічного періоду історії Землі, було б добре змоделювати нове відкриття і перевірити всі припущення, а потім змінити їх, щоб отримати ряд прогнозів, і подивитися яким буде результат.

"Розуміючи те, як життя зберігалася в минулому, ми можемо винести деякі важливі уроки для виживання в майбутньому", — уклала Пікерсгілл.