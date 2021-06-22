Сестра Земли еще жива. Ученые нашли признаки геологической активности на Венере (фото)

Долгое время недра планеты считались неподвижными, как у Марса или Луны, но новые данные говорят об обратном.

Новое исследование предполагает, что Венера может быть все еще геологически активной. Об этом сообщает CNN.

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Такое открытие может дать ученым лучшее представление о том, что происходит на планетах за пределами нашей солнечной системы, а также о том, что происходило на ранней Земле.

Так, новый анализ радиолокационных изображений, сделанных миссией NASA Magellan, которая нанесла на карту поверхность Венеры в начала 1990-х годов, выявил свидетельства тектонического движения. Это движение на поверхности Венеры заключается в том, что глыбы коры сталкиваются и двигают друг друга, как расколотые глыбы пакового льда.

Паковый лед – это большие куски плавающего льда в полярных морях, например, вокруг Антарктиды.

"Мы определили ранее неопознанный образец тектонической деформации на Венере, который был вызван внутренним движением, как и на Земле. Хотя это и отличается от тектоники, которую мы можем наблюдать на Земле, это все же свидетельство внутреннего движения, отображающегося на поверхности планеты", – говорит ведущий автор исследования, доцент кафедры планетологии в Университете штата Северная Каролина Пол Бирн.

Ранее ученые предполагали, что у Венеры есть неподвижная твердая внешняя оболочка, называемая литосферой, как у Марса или Луны.

Земля уникальна, потому что ее литосфера разорвана, образовывая тектонические плиты, которые движутся на поверхности горячей мантии.

Когда Бирн и его коллеги изучали снимки Венеры, они увидели области, где казалось, двигались большие литосферы. Блоки раздвигались, сдвигались, скользили друг на другу и вращались – очень похоже на битый паковый лед.

Исследователи с помощью моделирования определили, что увиденная тектоника действительно соответствует медленному движению внутренней части планет.

"Эти наблюдения говорят нам, что внутреннее движение вызывает деформацию поверхности Венеры, подобно тому, как это происходит на Земле. Тектоника плит на Земле обусловлена конвекцией в мантии. В разным местах мантия может быть как горячей, так и холодной, она движется и часть этого движения передается на поверхность Земли в виде движения плит. Нечто подобное происходит и на Венере, – говорит ученый.

[ + – ] Одна из низменных областей Венеры, где литосфера разделилась на блоки (фиолетовый), окаймленные тектоническими структурами (желтый). Фото: NASA/JPL

"Это не тектоника плит, как на Земле, на Венере не образуются огромные горные хребты или гигантские системы субдукции. Но мы нашли свидетельство деформации, вызванной внутренним потоком мантии, что ранее не было обнаружено", – отметил автор открытия.

Движение и деформация блоков коры также указывает на кое-что еще: Венера, вероятно, все еще геологически активна.

"Мы знаем, что большая часть Венеры со временем всплыла на поверхность, поэтому некоторые части планеты могут быть действительно молодыми с геологической точки зрения. Но некоторые из толкающих блоков сформировались и деформировали молодые лавовые равнины, что означает: литосфера разделилась после того, как эти равнины были сформированы. Это дает нам основания полагать, что некоторые из этих блоков могли геологически перемещаться совсем недавно – возможно, это происходит и сегодня", – подчеркивает Бирн.

Будущие миссии к Венере могут пролить свет на данные миссии Magellan. Используя данные с Венеры, исследователи могли бы отыскать тектонически активные экзопланеты.

"Толщина литосферы планеты зависит главным образом от того, насколько она горячая, как внутри, так и на поверхности. Тепловой поток из недр Земли был в три раза больше, чем сегодня, поэтому ее литосфера, возможно, была похожа на то, что сейчас мы видим на Венере: недостаточно толстая, чтобы образовывать литосферные плиты с зоной субкундукции, но достаточно толстая, чтобы раздробиться на блоки, который будут толкать друг друга", – подытожил ученый.