Сестра Землі ще жива. Учені знайшли ознаки геологічної активності на Венері (фото)

Довгий час надра планети вважалися нерухомими, як у Марса чи Місяця, але нові дані говорять інакше.

Нове дослідження припускає, що Венера може бути все ще геологічно активною. Про це повідомляє CNN.

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Таке відкриття може дати вченим краще уявлення про те, що відбувається на планетах за межами нашої сонячної системи, а також про те, що відбувалося на ранній Землі.

Так, новий аналіз радіолокаційних зображень, зроблених місією NASA Magellan, яка нанесла на карту поверхню Венери на початку 1990-х років, зафіксував свідчення тектонічного руху. Цей рух на поверхні Венери полягає в тому, що брили кори стикаються і рухають одне одного, як розколоті брили пакового льоду.

Паковий лід — це великі шматки льоду, що плаває в полярних морях, наприклад, навколо Антарктиди.

"Ми визначили раніше непізнаний зразок тектонічної деформації на Венері, який був викликаний внутрішнім рухом, як і на Землі. Хоча це і відрізняється від тектоніки, яку ми можемо спостерігати на Землі, це все ж свідчення внутрішнього руху, що показується на поверхні планети", — говорить провідний автор дослідження, доцент кафедри планетології в Університеті штату Північна Кароліна Пол Бірн.

Раніше вчені припускали, що у Венери є нерухома тверда зовнішня оболонка, яка називається літосферою, як у Марса чи Місяця.

Земля унікальна, тому що її літосфера розірвана, утворюючи тектонічні плити, які рухаються на поверхні гарячої мантії.

Коли Бірн і його колеги вивчали знімки Венери, вони побачили частини, де здавалося, рухалися великі літосфери. Блоки розсовувалися, зсувалися, ковзали одне на одного й оберталися — дуже схоже на битий паковий лід.

Дослідники за допомогою моделювання визначили, що побачена тектоніка дійсно відповідає повільному руху внутрішньої частини планет.

"Ці спостереження говорять нам, що внутрішній рух викликає деформацію поверхні Венери, подібно до того, як це відбувається на Землі. Тектоніка плит на Землі обумовлена конвекцією в мантії. У різних місцях мантія може бути як гарячою, так і холодною, вона рухається і частина цього руху передається на поверхню Землі у вигляді руху плит. Щось подібне відбувається і на Венері", — говорить учений.

[ + – ] Одна з низинних частин Венери, де літосфера розділилася на блоки (фіолетовий), облямовані тектонічними структурами (жовтий). Фото: Titan

"Це не тектоніка плит, як на Землі, на Венері не утворюються величезні гірські хребти або гігантські системи субдукції. Але ми знайшли свідчення деформації, викликаної внутрішнім потоком мантії, що раніше не було виявлено", — зазначив автор відкриття.

Рух і деформація блоків кори також вказує на дещо ще: Венера, ймовірно, все ще геологічно активна.

"Ми знаємо, що велика частина Венери з часом спливла на поверхню, тому деякі частини планети можуть бути дійсно молодими з геологічної точки зору. Але деякі з блоків, що штовхають, сформувалися і деформували молоді лавові рівнини, що означає: літосфера розділилася після того, як ці рівнини були сформовані. це дає нам підстави вважати, що деякі з цих блоків могли геологічно переміщатися зовсім нещодавно — можливо, це відбувається і сьогодні", — підкреслює Бірн.

Майбутні місії до Венери можуть пролити світло на ці цілі Magellan. Використовуючи дані з Венери, дослідники могли б відшукати тектонічно активні екзопланети.

"Товщина літосфери планети залежить головним чином від того, наскільки вона гаряча, як всередині, так і на поверхні. Тепловий потік із надр Землі був утричі більшим, ніж сьогодні, тому її літосфера, можливо, була схожа на те, що зараз ми бачимо на Венері: недостатньо товста, щоб утворювати плити літосфери із зоною субкундукції, але досить товста, щоб роздрібнитися на блоки, які штовхатимуть одне одного", — підсумував учений.