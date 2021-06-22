К Земле скоро приблизится загадочный космический объект

Главной его особенностью является то, что он слишком мал, чтобы быть планетой, и слишком большой, чтобы считаться кометой.

Окраины нашей Солнечной системы кишат таинственными объектами, и теперь один из них направляется в нашу сторону, пишет Futurism.

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Ученые провели последние несколько лет, отслеживая любопытный космический камень под названием 2014 UN271, который слишком велик, чтобы быть кометой, и слишком мал, чтобы быть планетой, когда он движется по Солнечной системе.

И довольно скоро они, наконец, смогут рассмотреть его еще лучше, а именно тогда, когда 2014 UN271 достигнет ближайшей точки к Земле на своей орбите в 2031 году, когда он достигнет примерно того же расстояния от Солнца, что и Сатурн. Не однодневное путешествие, конечно, но поразительно близкое к Земле в масштабе Солнечной системы.

Когда это произойдет, астрономам лучше надеяться на чистое небо, потому что пройдет еще 612 190 лет, прежде чем он завершит еще одно путешествие вокруг Солнца.

Для большего понимания — это примерно то же время, которое прошло между появлением неандертальцев и сегодняшним днем.

Как утверждают ученые, странствующий по странной орбите космический камень движется по всей Солнечной системе, периодически перемещаясь все ближе и дальше от Солнца, а иногда даже почти убегая в межзвездное пространство.

Крайне редко бывает, чтобы объект, который обычно вращается на такой далекой орбите, добирался до внутренней части Солнечной системы, поэтому предстоящий визит станет для астрономов исключительной возможностью изучить, как выглядит космический камень, подобный 2014 UN271, без необходимости запускать космический зонд и ждать годы, которые потребуются для его путешествия.

К сожалению, простому обывателю не удастся понаблюдать за этим загадочным объектом, даже несмотря на то, что он приближается к Земле сравнительно близко. 2014 UN271 станет таким же ярким в ночном небе, как Плутон или его спутник Харон, что чрезвычайно затруднит обнаружение без профессиональных исследовательских инструментов.