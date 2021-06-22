До Землі скоро наблизиться загадковий космічний об'єкт

Головною його особливістю є те, що він занадто малий, щоб бути планетою, і занадто великий, щоб вважатися кометою.

Околиці нашої Сонячної системи кишать таємничими обʼєктами, і тепер один із них прямує в нашу сторону, пише Futurism.

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Учені провели останні кілька років, відстежуючи цікавий космічний камінь під назвою 2014 UN271, який занадто великий, щоб бути кометою, і занадто малий, щоб бути планетою, коли він рухається в Сонячній системі.

І досить скоро вони, нарешті, зможуть розглянути його ще краще, а саме тоді, коли 2014 UN271 досягне найближчої точки до Землі на своїй орбіті в 2031 році, коли він досягне приблизно тієї ж відстані від Сонця, що й Сатурн. Не одноденна подорож, звичайно, але разюче найближче до Землі в масштабі Сонячної системи.

Коли це станеться, астрономам краще сподіватися на чисте небо, тому що мине ще 612 190 років, перш ніж він завершить ще одну подорож навколо Сонця.

Для більшого розуміння — це приблизно той же час, який минув між появою неандертальців і сьогоднішнім днем.

Як стверджують вчені, космічний камінь, що мандрує дивною орбітою, рухається по всій Сонячній системі, періодично переміщаючись все ближче і далі від Сонця, а іноді навіть майже тікаючи в міжзоряний простір.

Украй рідко буває, щоб обʼєкт, який зазвичай обертається на такій далекій орбіті, досягав внутрішньої частини Сонячної системи, тому майбутній візит стане для астрономів винятковою можливістю вивчити, як виглядає космічний камінь, подібний до 2014 UN271, без необхідності запускати космічний зонд і чекати роки, які будуть потрібні для його подорожі.

На жаль, простому обивателю не вдасться поспостерігати за цим загадковим обʼєктом, навіть незважаючи на те, що він наближається до Землі порівняно близько. 2014 UN271 стане таким же яскравим у нічному небі, як Плутон або його супутник Харон, що надзвичайно ускладнить фіксування без професійних дослідницьких інструментів.