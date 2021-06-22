Родная голубая точка. Эти великолепные снимки Земли с зонда "Юнона" растопят любое сердце (фото)

Невероятные изображения Земли, снятые камерой JunoCam, были представлены общественности графическим редактором Кевином Гиллом.

Поскольку космический аппарат "Юнона" находится на орбите вокруг Юпитера почти пять лет (с 4 июля 2016 года) многие, скорее всего, забыли о том времени, когда в 2013 году "Юнона" пролетела мимо Земли, пишет Science Alert.

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Чтобы достичь Юпитера, космический аппарат нуждался в дополнительном ускорении, поэтому он использовал Землю для гравитационной поддержки.

Графический редактор Кевин Гилл напомнил нам об этом полете, представив некоторые ошеломляющие изображения Земли, снятыми камерой JunoCam. Действительно, бледно-голубая точка!

Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

"Юнона" пролетел мимо Земли 9 октября 2013 года, и его скорость увеличилась более, чем на 3,9 км/с.

Поскольку JunoCam был задуман как совместный проект ученых и общественности, снимки JunoCam отправляются обратно на Землю и размещаются на веб-сайте Mission Juno, где любой желающий может скачать их для последующей обработки изображений.

Изображения, обработанные исследователями-любителями, затем размещаются на веб-сайте Juno. Они варьируются от подробных научных изображений и анализов до прекрасных произведений искусства на космическую тематику.

Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

"Юнона" стартовала с космодрома Кеннеди во Флориде 5 августа 2011 года. Ракетоноситель "Юноны" был способен обеспечить космические аппараты достаточным количеством энергии, чтобы достичь пояса астероидов, после чего гравитация Солнца отбросила его обратно во внутреннюю Солнечную систему.

Для того, чтобы он мог достичь Юпитера исследователи спроектировали движение Земли в качестве силы тяжести, чтобы увеличить скорость космического корабля относительно Солнца.