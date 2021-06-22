Рідна блакитна крапка. Ці чудові знімки Землі із зонда "Юнона" розтоплять будь-яке серце (фото)

Неймовірні зображення Землі, зняті камерою JunoCam, були представлені громадськості графічним редактором Кевіном Гіллом.

Оскільки космічний апарат "Юнона" знаходиться на орбіті навколо Юпітера майже п'ять років (із 4 липня 2016 року) більшість, швидше за все, забули про той час, коли в 2013 році "Юнона" пролетіла повз Землю, пише Science Alert.

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Щоб досягти Юпітера, космічний апарат потребував додаткового прискорення, тому він використовував Землю для гравітаційної підтримки.

Графічний редактор Кевін Гілл нагадав нам про цей політ, представивши деякі приголомшливі зображення Землі, знятими камерою JunoCam. Дійсно, блідо-блакитна крапка!

Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

"Юнона" пролетів повз Землю 9 жовтня 2013 року, і його швидкість збільшилася більш, ніж на 3,9 км/с.

Оскільки JunoCam був задуманий як спільний проект науковців та громадськості, знімки JunoCam надсилаються назад на Землю і розміщуються на вебсайті Mission Juno, де будь-який охочий може скачати їх для подальшої обробки зображень.

Зображення, оброблені дослідниками-аматорами, потім розміщуються на вебсайті Juno. Вони варіюються від докладних наукових зображень й аналізів до прекрасних творів мистецтва на космічну тематику.

Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

"Юнона" стартувала з космодрому Кеннеді у Флориді 5 серпня 2011 року. Ракетоносій "Юнони" був здатний забезпечити космічні апарати достатньою кількістю енергії, щоб досягти пояса астероїдів, після чого гравітація Сонця відкинула його назад у внутрішню Сонячну систему.

Для того, щоб він міг досягти Юпітера дослідники спроектували рух Землі як силу тяжіння, щоб збільшити швидкість космічного корабля щодо Сонця.