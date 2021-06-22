В Хорватии у стен дворца нашли древний некрополь с телами в кувшинах

Для путешествия в загробную жизнь усопшим клали в могилы амфоры, монеты и домашнюю утварь

При раскопках у старинного дворца Радошевичей в Хорватии, археологи нашли целый древний некрополь, на котором хоронили еще в V веке н.э. Некоторые из тел были помещены в огромные кувшины. Об этом пишет Kantharos.

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Раскопки на острове Хвар в Далмации во дворе дворца XVII века начались после того, как тут было решено построить библиотеку.

Однако теперь постройка откладывается, так как археологи нашли большой древний некрополь, на котором умерших хоронили в глиняных кувшинах.

[ + – ] Одно из захоронений на острове Хвар [ + – ] Кувшины-гробы на острове Хвар

Всего в 20 различных могилах были найдены останки 32 людей. Захоронения оказались нетронутыми, рядом со скелетами были найдены домашняя утварь, монеты и посуда. Кроме гробов-кувшинов, также были найдены небольшие гробницы, в которых останки закрывали глиняной черепицей и одно массовое захоронение с 12 скелетами.

Во время раскопок археологи также обнаружили две крепостные стены, построенные приблизительно в то же время, когда и появилось кладбище.

[ + – ] Домашняя утварь из захоронений

По мнению экспертов, погребения в керамических сосудах — обычное дело, и некоторые считают, что таким манером обычно хоронили младенцев и детей. Однако возраст умерших, погребенных на острове Хвар, пока не определен, так что неизвестно, подтвердилось ли это правило.

Остров Хвар, расположенный в Адриатическом море, был заселен еще с раннего неолита. В 385 г. до н.э. греческие поселенцы основали колонию на Хваре, но к 219 г. до н.э. уступили контроль римским войскам. Позже, в седьмом веке, остров стал домом для славянских племен, переселившихся с материковой Европы.

[ + – ] Братская могила на острове Хвар [ + – ] Гробница, закрытая черепицей

В 2020 году эксперты обнаружили остатки двух хорошо сохранившихся римских кораблей, что разбились тут о скалы более двух тысяч лет назад. А в 2016 году в городе Трогир было найдено древнеримское кладбище с 18-ю могилами.

А весной 2021 года на французской Корсике нашли древний некрополь, где 1700 лет назад хоронили умерших в глиняных амфорах. Древнее кладбище нашли рядом с приходской церковью в Иль-Русе. Археологи отмечают, что амфоры использовали для перевозки вина и масла через Средиземное масло из Карфагена. А потом в них зачастую хоронили умерших.