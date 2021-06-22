У Хорватії під стінами палацу знайшли стародавній некрополь з тілами в глечиках

Для подорожі в потойбічне життя покійним клали в могили амфори, монети і домашнє начиння.

Під час розкопок біля старовинного палацу Радошевичів у Хорватії, археологи знайшли цілий стародавній некрополь, на якому ховали ще в V столітті н. е. Деякі з тіл були поміщені у величезні глечики. Про це пише Kantharos.

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Розкопки на острові Хвар у Далмації у дворі палацу XVII століття почалися після того, як тут було вирішено побудувати бібліотеку.

Однак тепер будівництво відкладається, тому що археологи знайшли великий стародавній некрополь, на якому померлих ховали в глиняних глечиках.

[ + – ] Одне з поховань на острові Хвар [ + – ] Глечики-труни на острові Хвар

Усього в 20 різних могилах були знайдені останки 32 людей. Поховання виявилися незайманими, поруч зі скелетами були знайдені домашнє начиння, монети і посуд. Крім трун-глечиків, також були знайдені невеликі гробниці, в яких останки закривали глиняною черепицею та одне масове поховання з 12 скелетами.

Під час розкопок археологи також знайшли дві фортечні стіни, побудовані приблизно в той же час, коли й зʼявилося кладовище.

[ + – ] Домашнє начиння з поховань

На думку експертів, поховання в керамічних посудинах — звичайна справа, і деякі вважають, що таким манером зазвичай ховали немовлят і дітей. Однак вік померлих, похованих на острові Хвар, поки не визначений, тож невідомо, чи підтвердилося це правило.

Острів Хвар, розташований в Адріатичному морі, був заселений ще з раннього неоліту. У 385 р до н. е. грецькі поселенці заснували колонію на Хвар, але до 219 р до н. е. поступилися контролем римським військам. Пізніше, у сьомому столітті, острів став домівкою для словʼянських племен, які переселилися з материкової Європи.

[ + – ] Братська могила на острові Хвар [ + – ] Гробниця, закрита черепицею

У 2020 році експерти знайшли залишки двох добре збережених римських кораблів, що розбилися тут об скелі понад дві тисячі років тому. А в 2016 році в місті Трогір було знайдене давньоримське кладовище з 18 могилами.

А навесні 2021 року на французькій Корсиці знайшли стародавній некрополь, де 1 700 років тому ховали померлих у глиняних амфорах. Древнє кладовище знайшли поруч із парафіяльною церквою в Іль-Русі. Археологи зазначають, що амфори використовували для перевезення вина і масла через Середземне масло з Карфагена. А потім у них часто ховали померлих.