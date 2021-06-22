Реальная проблема: энергетический дисбаланс Земли увеличился примерно вдвое, - NASA

Как утверждают исследователи, если скорость поглощения тепла не замедлится, следует ожидать еще больших изменений климата.

Новое исследование ученых показало, что в период с 2005 по 2019 год энергетический дисбаланс Земли увеличился примерно вдвое, пишет IFLS.

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Энергетический баланс Земли рассматривается как количество солнечной излучаемой энергии, которую планета получает от Солнца (поглощаемой в атмосфере и поверхности) по сравнению с количеством тепловой инфракрасной энергии, которую Земля возвращает в космос.

Однако парниковые газы меняют ситуацию, улавливая больше энергии и повышая среднюю температуру планеты, что ставит энергетический баланс под сомнение.

Энергетический дисбаланс в настоящее время составляет 0,3%. Это означает, что Земля принимает больше тепла, чем отдает обратно в космос. NASA и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) измеряют этот баланс по-разному.

НАСА использует набор спутниковых датчиков Clouds and the Earthʼs Radiant Energy System (CERES), который обеспечивает глобальную картину энергетического баланса, а NOAA — Argo, глобальный массив океанских поплавков, которые оценивают, насколько быстро океаны нагреваются. 90% избыточной энергии в энергетическом дисбалансе поглощается океанами, так что это важный подход.

Результаты исследования, опубликованные в Geophysical Research Letters, объединяют эти два подхода, показывая, что совпадают не только выводы двух агентств, но и что увеличение выбросов углекислого газа, метана и других опасных газов задерживает тепло в нашей атмосфере и улавливает излучение, которое в противном случае улетучилось бы в космос.

"Оба независимых взгляда очень хорошо продемонстрировали нам тот факт, что энергетический дисбаланс Земли — реальное явление", — отмечает ведущий автор исследования Норман Лоэб.

Влияние деятельности человека на энергетический баланс известно как антропогенное воздействие. Оно является доминирующим фактором, обусловливающим резкие изменения, которые мы наблюдаем в климате Земли.

И природа в этом случае нам никак не помогла, так как Тихоокеанские декадальные колебания перешли из прохладной фазы в теплую, усилив энергетический дисбаланс.

"В данной ситуации мы наблюдаем сочетание как антропогенного воздействия, так и внутренней изменчивости, которые вызывают потепление, приводя к довольно большому изменению энергетического дисбаланса Земли", — подчеркнул Лоэб.

Существует множество факторов, как естественных, так и антропогенных, которые способствуют энергетическому дисбалансу, поэтому прогнозы на предстоящие десятилетия остаются весьма неопределенными.

Если скорость поглощения тепла не замедлится, следует ожидать еще больших изменений климата. При этом, наблюдение за масштабами и вариациями этого энергетического дисбаланса имеет жизненно важное значение для понимания изменения климата Земли.