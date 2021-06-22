Реальна проблема: енергетичний дисбаланс Землі збільшився приблизно вдвічі, — NASA

Як стверджують дослідники, якщо швидкість поглинання тепла не сповільниться, варто очікувати ще більших змін клімату.

Нове дослідження вчених показало, що в період з 2005 по 2019 рік енергетичний дисбаланс Землі збільшився приблизно вдвічі, пише IFLS.

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Енергетичний баланс Землі розглядається як кількість сонячної випромінюваної енергії, яку планета отримує від Сонця (поглинається в атмосфері і поверхні) порівняно з кількістю теплової інфрачервоної енергії, яку Земля повертає в космос.

Однак, парникові гази змінюють ситуацію, вловлюючи більше енергії і підвищуючи середню температуру планети, що ставить енергетичний баланс під сумнів.

Енергетичний дисбаланс наразі становить 0,3%. Це означає, що Земля приймає більше тепла, ніж віддає назад у космос. NASA і Національне управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) вимірюють цей баланс по-різному.

НАСА використовує набір супутникових датчиків Clouds and the Earth's Radiant Energy System (CERES), який забезпечує глобальну картину енергетичного балансу, а NOAA — Argo, глобальний масив океанських поплавців, які оцінюють, наскільки швидко океани нагріваються. 90% надлишкової енергії в енергетичному дисбалансі поглинається океанами, тому це важливий підхід.

Результати дослідження, опубліковані в Geophysical Research Letters, об'єднують ці два підходи, показуючи, що збігаються не тільки висновки двох агентств, але і що збільшення викидів вуглекислого газу, метану та інших небезпечних газів затримує тепло в нашій атмосфері і вловлює випромінювання, яке в іншому випадку зникло б у космосі.

"Обидва незалежних погляди дуже добре продемонстрували нам той факт, що енергетичний дисбаланс Землі — реальне явище", — зазначає провідний автор дослідження Норман Лоеб.

Вплив діяльності людини на енергетичний баланс відомий як антропогенний вплив. Він є домінувальним фактором, що обумовлює різкі зміни, які ми спостерігаємо в кліматі Землі.

І природа в цьому випадку нам ніяк не допомогла, оскільки Тихоокеанські декадальні коливання перейшли з прохолодної фази в теплу, посиливши енергетичний дисбаланс.

"У цій ситуації ми спостерігаємо поєднання як антропогенного впливу, так і внутрішньої мінливості, які викликають потепління, призводячи до досить великої зміни енергетичного дисбалансу Землі", — підкреслив Лоеб.

Існує безліч факторів, як природних, так і антропогенних, які сприяють енергетичному дисбалансу, тому прогнози на майбутні десятиліття залишаються вельми невизначеними.

Якщо швидкість поглинання тепла не сповільниться, варто очікувати ще більших змін клімату. При цьому, спостереження за масштабами і варіаціями цього енергетичного дисбалансу має життєво важливе значення для розуміння зміни клімату Землі.