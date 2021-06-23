Разрушение океанической экосистемы может разорить человечество уже через 25 лет, - ученые

Повышение кислотности океанов может растворить некоторые соединения, из которых состоят планктон и коралловые рифы, а также материалы, необходимые для их выживания.

По мере роста кислотности океанов, глобальная пищевая сеть может рухнуть и привести к тому, что всего за несколько десятилетий человечество столкнется с полным разорением. Особенно опасен побочный эффект выбросов парниковых газов, пишет Futurism.

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В новом исследовании ученых из Эдинбургского университета утверждается, что даже небольшое повышение кислотности вызовет глубокие изменения в экосистемах океана — изменения, которые затем будут иметь глобальные последствия в будущем.

"Подкисление океана, вызванное пластиком и токсичными химическими веществами, вызовет планктонный кризис, который разорит человечество в течение следующих 25 лет, если мы не предпримем немедленных действий, чтобы остановить загрязнение", — пишут авторы статьи.

Главный аргумент исследователей сводится к тому, что более кислотный океан может растворить некоторые соединения из которых состоят такие организмы, как планктон и коралловые рифы, а также материалы, необходимые для их выживания.

И в то время как другие виды в конечном итоге займут их место, формы жизни, которые смогут выжить в более суровых условиях, гораздо менее подходят для обеспечения основы пищевой цепи, в результате чего это явление уничтожит главный источник пищи.

В конце этих событий, утверждают эксперты, запасы продовольствия для примерно 3 миллиардов человек могут полностью исчезнуть. Воздействие изменения климата на океаны уже наносит ущерб планете, но к некоторым аспектам исследования следует отнестись с неким скептицизмом.

Авторы делают ряд, вызывающих удивление заявлений, без каких-либо ссылок, в том числе о том, что токсичные микробы будут отравлять атмосферу, когда мощный ветер унесет их из океана в воздух.

Тем не менее, если отложить в сторону подобные сомнительные утверждения, исследование делает ужасающее предупреждение для будущего планеты.

Учитывая, как трудно контролировать океанические микробы, от которых зависит планета, и как мало проводилось мониторинга, в исследовании утверждается, что мы должны изменить свое поведение уже сегодня, если хотим, чтобы у будущих поколений был шанс на спасение.