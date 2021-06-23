Руйнування океанічної екосистеми може знищити людство вже через 25 років, — вчені

Підвищення кислотності океанів може розчинити деякі сполуки, з яких складаються планктон і коралові рифи, а також матеріали, необхідні для їх виживання.

У міру зростання кислотності океанів, глобальна харчова мережа може впасти і призвести до того, що всього за кілька десятиліть людство зіткнеться з повним спустошенням. Особливо небезпечний побічний ефект викидів парникових газів, пише Futurism.

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У новому дослідженні вчених з Единбурзького університету стверджується, що навіть невелике підвищення кислотності викличе глибокі зміни в екосистемах океану — зміни, які потім матимуть глобальні наслідки в майбутньому.

Головний аргумент дослідників зводиться до того, що більше кислотний океан може розчинити деякі з'єднання з яких складаються такі організми, як планктон і коралові рифи, а також матеріали, необхідні для їх виживання.

І njls як інші види в підсумку займуть їх місце, форми життя, які зможуть вижити в суворіших умовах, набагато менш підходять для забезпечення основи харчового ланцюга, в результаті чого це явище знищить головне джерело їжі.

В кінці цих подій, стверджують експерти, запаси продовольства для приблизно 3 мільярдів осіб можуть повністю зникнути. Вплив зміни клімату на океани вже завдає шкоди планеті, але до деяких аспектів дослідження варто поставитися з певним скептицизмом.

Автори роблять низку заяв, які викликають подив, без будь-яких посилань, зокрема про те, що токсичні мікроби будуть отруювати атмосферу, коли потужний вітер віднесе їх з океану в повітря.

Проте, якщо відкласти в сторону подібні сумнівні твердження, дослідження робить страхітливе попередження для майбутнього планети.

З огляду на те, як важко контролювати океанічні мікроби, від яких залежить планета, і як мало проводилося моніторингу, в дослідженні стверджується, що ми повинні змінити свою поведінку вже сьогодні, якщо хочемо, щоб у майбутніх поколінь був шанс на порятунок.