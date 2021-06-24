NASA надеется воскресить Hubble с помощью компьютера, не включавшегося с 2009 года

Команда экспертов все еще проводит диагностику неполадки, возникшей в оборудовании космического телескопа.

NASA все еще пытается устранить неполадки в компьютере космического телескопа Hubble 1980-х годов. Об этом сообщает Space.com.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Американское агентство потратило больше недели на оценку компьютерной проблемы, которая вывела из строя телескоп 13 июля. В настоящее время продолжающиеся тесты показывают, что причина неполадок может казаться иной, чем предполагалось ранее.

"После проведения тестов на нескольких модулях памяти компьютера, результаты показывают, что проблема могла быть вызвана другим компьютерным оборудование, при этом ошибки памяти были лишь симптомами", – говорится в заявлении NASA.

Изначально, команда NASA предполагала, что модуль памяти телескопа деградирует. Но как оказалось, корень проблемы может быть в модуле центральной обработки компьютера или в соединении этого блока с интерфейсным оборудованием.

На данный момент команда разрабатывает тесты, чтобы более четко идентифицировать проблему, эти тесты "будут проведены в ближайшие дни".

В заявлении NASA говорится, что команда еще не отказалась от надежды на восстановление главного компьютера, но также имеет план на случай, если этого не произойдет. Телескоп оснащен резервным компьютером, который был установлен в 2009 году во время последней миссии по техобслуживанию, но с тех пор ни разу не запускался.

"Резервный компьютер не включался с момента его установки в 2009 году. Однако, он был тщательно протестирован на Земле перед установкой на космический корабль", – добавляют в NASA.

Если команда будет вынуждена обратиться к резервному устройству, Hubble переключится на центральный процессор и интерфейсное оборудование второго компьютера. В NASA отметили, что переключение компьютеров не повлияет на доступ к четырем модулям памяти на космическом телескопе.

Астронавты развернули космический телескоп Hubble с космического корабля Discovery 25 апреля 1990 года. Позже пять экипажей астронавтов посетили телескоп на орбите, чтобы ремонтировать и модернизировать оборудование и другие инструменты на борту. Однако NASA больше не может отправлять миссии для ремонта телескопа, поскольку они полагались на флот космических челноков агентства, которые были выведен из эксплуатации в 2011 году.