NASA сподівається воскресити Hubble за допомогою комп'ютера, який не вмикався з 2009 року

Команда експертів все ще проводить діагностику несправності, що виникла в обладнанні космічного телескопа.

NASA все ще намагається усунути несправності в комп'ютері космічного телескопа Hubble 1980-х років. Про це повідомляє Space.com.

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Американське агентство витратило понад тиждень на оцінку комп'ютерної проблеми, яка вивела з ладу телескоп 13 липня. Зараз тести показують, що причина несправностей може бути іншою, ніж вважалося раніше.

"Після проведення тестів на декількох модулях пам'яті комп'ютера, результати показують, що проблема могла бути викликана іншим комп'ютерним обладнанням, при цьому помилки пам'яті були лише симптомами", — йдеться в заяві NASA.

Спочатку, команда NASA припускала, що модуль пам'яті телескопа деградує. Але як виявилося, корінь проблеми може бути в модулі центральної обробки комп'ютера або в поєднанні цього блоку з інтерфейсним устаткуванням.

Зараз команда розробляє тести, щоб чіткіше ідентифікувати проблему, ці тести "проведуть найближчими днями".

У заяві NASA йдеться, що команда ще не відмовилася від надії на відновлення головного комп'ютера, але також має план на випадок, якщо цього не станеться. Телескоп оснащений резервним комп'ютером, який був встановлений у 2009 році під час останньої місії з техобслуговування, але відтоді жодного разу не запускався.

"Резервний комп'ютер не вмикався з моменту його установки у 2009 році. Однак, він був ретельно протестований на Землі перед установкою на космічний корабель", — додають в NASA.

Якщо команда буде змушена звернутися до резервного пристрою, Hubble переключиться на центральний процесор і частину інтерфейсу обладнання другого комп'ютера. У NASA зазначили, що перемикання комп'ютерів не вплине на доступ до чотирьох модулів пам'яті на космічному телескопі.

Астронавти розгорнули космічний телескоп Hubble з космічного корабля Discovery 25 квітня 1990 року. Пізніше п'ять екіпажів астронавтів відвідали телескоп на орбіті, щоб ремонтувати і модернізувати обладнання та інші інструменти на борту. Однак NASA більше не може відправляти місії для ремонту телескопа, оскільки вони покладалися на флот космічних човників агентства, які вивели з експлуатації у 2011 році.